Tin nóng 28/10: Xe tải bị lật trên quốc lộ, đè chết người phụ nữ

Xe tải bị lật trên quốc lộ, đè chết người phụ nữ: Theo thông tin ban đầu, chiều 28/10, chiếc xe tải chở cám công nghiệp mang biển số 60C- 472.74 lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai, khi đến gần giáo xứ Lộc Hòa thì bị lật đè vào một người phụ nữ đang đi xe máy cùng chiều. Thấy vậy mọi người liền đưa bao cám ra ngoài giải cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị đè nát vụn. Phát hiện thi thể 2 mẹ con trôi nổi trên mặt hồ: Ngày 28/10, thông tin từ UBND Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), xác nhận sáng nay người dân trên địa bàn vừa phát hiện hai thi thể nổi trên mặt Biển Hồ TP Pleiku, gồm một phụ nữ và một trẻ em. Hai thi thể sau đó được người thân xác nhận là chị P.T.T. (30 tuổi) và con gái là N.T.T. (6 tháng tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh). Người nhà cho biết, chị T. đã bế con đi khỏi nhà từ chiều ngày 25/10, lúc cả nhà đi hái cà phê. Thời gian gần đây, chị T. có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Cháy cửa hàng bách hóa, 3 người tử vong: Rạng sáng 28/10, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành do vợ chồng bà B.T.Y.S. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm cháy trong cửa hàng có 6 người, tuy nhiên do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa lớn, lực lượng PCCC và CNCH đã đưa được ba người ra ngoài. Còn lại ba người là N.T.P., N.V.L. và T.H.A. (cùng ngụ TP.HCM) tử vong trong đám cháy. Thiệt hại về tài sản trong vụ cháy ước khoảng 4 tỉ đồng. Dùng dao tấn công cha ruột vì nhớ lại chuyện bị la mắng: Ngày 28/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, tối 18/8, sau khi ăn nhậu xong, Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày với cha ruột là ông T. nên trong lòng tức giận. Đối tượng sau đó đã dùng dao tấn công cha ruột rồi bỏ trốn. Nam thanh niên phát trực tiếp cảnh nhảy cầu tự tử: Đêm 27/10, trên 1 tài khoản Facebook có tên M.B. đã tăng tải nội dung "Con xin lỗi bố mẹ" và phát trực tiếp cảnh nam thanh niên này nhảy cầu Sêrêpốk (nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông) để tự tử. Theo đó, nam thanh niên này vừa chạy xe máy, vừa khóc trên đoạn đường khoảng 2km. Khi đến giữa cầu Sêrêpốk, nam thanh niên tiếp tục phát cảnh mình khóc lóc. Một lát sau, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông trong đêm tối. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sinh tử, dù lòng sông rất rộng nhưng nam thanh niên đã bơi được vào bờ, trở về với gia đình. Nhóm thanh niên cầm hung khí đánh bị thương 2 học sinh: Chiều 28/10, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ xô xát xảy ra trước Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Bình Đào. Trưa cùng ngày, nhóm thanh niên mang theo gậy sắt xông vào quán nước ven đường trước trường học. Nhóm này dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu 2 nam sinh đang ngồi uống nước trong quán. Chưa dừng lại, một thanh niên còn lấy chai thủy tinh đánh vào vùng đầu của nam sinh. Hậu quả, một nam sinh bị thương nặng phải đi cấp cứu.

