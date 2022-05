Tin nóng 28/5: Gửi con trông hộ, bé 1 tuổi bị đánh tử vong

Gửi con để trông hộ, bé 1 tuổi bị đánh tử vong: Chị V. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) giao con mình là cháu K. (1 tuổi) cho một người phụ nữ tên T. (21 tuổi) trông giữ như mọi ngày. Chỉ vì cháu bé bị ói, ọc sữa, người phụ nữ đã bạo hành, đánh liên tục vào vùng bụng khiến cháu tử vong. Ngày 28/5, Công an TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ. Cô gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong: Sáng 28/5, tại tòa Chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa (có địa chỉ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), người dân nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra thì phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn ở trong sân. Bước đầu xác định nạn nhân có tên T., tới nhà người quen đang sống ở chung cư Xuân Mai chơi thì xảy ra sự việc. Nam thanh niên vào nhà nghỉ thuê phòng rồi trộm xe: Trần Chánh Nghĩa (26 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vào nhà nghỉ ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh thuê phòng ngủ qua đêm, sau đó nam thanh niên đã lẻn vào nhà xe trộm xe máy của khách. Ngày 28/5, Công an TP Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nghĩa để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương: Do mâu thuẫn trong gia đình ông Lê Thanh Oai (SN 1976) và vợ là chị Cao Thị Hiền (SN 1977, đều ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra cãi vã, trong cơn bực tức, ông Oai không kiềm chế được nên đã dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 28/5, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Đi đánh cá, hai vợ chồng bị chìm thuyền tử vong: Sáng 28/5, UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Quốc (SN 1968), bà Nguyễn Thị Hường (SN 1973) trú tại thôn 4 Hoàn Trạch tử vong do bị chìm thuyền. Trước đó, sáng 27/5, khi đang đánh cá ở khu vực cầu Thanh Ba, chiếc thuyền bị chìm khiến cả hai vợ chồng đuối nước tử vong. Đối tượng tham ô tài sản bị bắt sau 25 năm trốn truy nã ở Lâm Đồng: Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tháng 7/1997, Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, quê ở Thái Bình - là cựu cán bộ công tác trong cơ quan Nhà nước) bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội tham ô tài sản ở tỉnh này. Sau đó, Ngân đã thay tên đổi họ, núp dưới vỏ bọc của một nông dân để trốn truy nã suốt 25 năm tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng thì bị Công an bắt giữ. Té xe giữa đường, thiếu niên 16 tuổi bị xe máy tông tử vong: Tối 27/5, trên đường Nguyễn Trãi, địa bàn khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), N.Q.V (SN 2006, ngụ thị trấn Thuận Nam) điều khiển xe máy trên đường lúc trời đang mưa bất ngờ tự té xuống đường. Cùng lúc này, xe máy do anh H.N.T (SN 1986) điều khiển hướng ngược lại không phản ứng kịp đã tông vào V. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành tử vong tại Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gửi con để trông hộ, bé 1 tuổi bị đánh tử vong: Chị V. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) giao con mình là cháu K. (1 tuổi) cho một người phụ nữ tên T. (21 tuổi) trông giữ như mọi ngày. Chỉ vì cháu bé bị ói, ọc sữa, người phụ nữ đã bạo hành, đánh liên tục vào vùng bụng khiến cháu tử vong. Ngày 28/5, Công an TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ. Cô gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong: Sáng 28/5, tại tòa Chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa (có địa chỉ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), người dân nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra thì phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn ở trong sân. Bước đầu xác định nạn nhân có tên T., tới nhà người quen đang sống ở chung cư Xuân Mai chơi thì xảy ra sự việc. Nam thanh niên vào nhà nghỉ thuê phòng rồi trộm xe: Trần Chánh Nghĩa (26 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vào nhà nghỉ ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh thuê phòng ngủ qua đêm, sau đó nam thanh niên đã lẻn vào nhà xe trộm xe máy của khách. Ngày 28/5, Công an TP Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nghĩa để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Mâu thuẫn gia đình, chồng chém vợ trọng thương: Do mâu thuẫn trong gia đình ông Lê Thanh Oai (SN 1976) và vợ là chị Cao Thị Hiền (SN 1977, đều ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra cãi vã, trong cơn bực tức, ông Oai không kiềm chế được nên đã dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 28/5, Công an huyện Tuyên Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Đi đánh cá, hai vợ chồng bị chìm thuyền tử vong: Sáng 28/5, UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Quốc (SN 1968), bà Nguyễn Thị Hường (SN 1973) trú tại thôn 4 Hoàn Trạch tử vong do bị chìm thuyền. Trước đó, sáng 27/5, khi đang đánh cá ở khu vực cầu Thanh Ba, chiếc thuyền bị chìm khiến cả hai vợ chồng đuối nước tử vong. Đối tượng tham ô tài sản bị bắt sau 25 năm trốn truy nã ở Lâm Đồng: Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tháng 7/1997, Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, quê ở Thái Bình - là cựu cán bộ công tác trong cơ quan Nhà nước) bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội tham ô tài sản ở tỉnh này. Sau đó, Ngân đã thay tên đổi họ, núp dưới vỏ bọc của một nông dân để trốn truy nã suốt 25 năm tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng thì bị Công an bắt giữ. Té xe giữa đường, thiếu niên 16 tuổi bị xe máy tông tử vong: Tối 27/5, trên đường Nguyễn Trãi, địa bàn khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), N.Q.V (SN 2006, ngụ thị trấn Thuận Nam) điều khiển xe máy trên đường lúc trời đang mưa bất ngờ tự té xuống đường. Cùng lúc này, xe máy do anh H.N.T (SN 1986) điều khiển hướng ngược lại không phản ứng kịp đã tông vào V. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành tử vong tại Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.