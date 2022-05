Tin nóng 26/5: Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh dưới mương nước

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh dưới mương nước: Ngày 26/5, UBND xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết, chiều 25/5, một người dân khi đang bắt ốc dưới kênh thủy lợi ở thôn Dân Thuận đã phát hiện thi thể bé sơ sinh trong tình trạng còn dây rốn. Qua kiểm tra ban đầu, bé sơ sinh là nữ, dự đoán chào đời trước đó khoảng 2 - 3 ngày. Dùng kiếm chém trọng thương người đến nhà phá cửa kính: Bức xúc trước việc bị anh Phan Văn Cường (41 tuổi) chửi bới, đập vỡ kính cửa sổ, Trần Anh Dũng (35 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dùng kiếm chém trọng thương nạn nhân, gây thương tích 26%. Ngày 26/5, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Dũng. 'Nữ quái' chuốc thuốc ngủ người tình tại nhà nghỉ để cướp xe: Hẹn người tình là anh Đ.T.T. (SN 1979, cư trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại nhà nghỉ ở TP Long Xuyên, Phan Kim Loan (SN 1991, trú TP Long Xuyên) chuẩn bị sẵn chai nước ngọt có thuốc ngủ để anh này uống, rồi cướp xe. Ngày 26/5, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Loan. Nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái ở phòng trọ: Nghe lời dụ dỗ của bạn trai là Nguyễn Viết Ch. (SN 1998, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) cháu L. (15 tuổi) đã bỏ nhà đi và đến ở cùng với Ch tại một phòng trọ. Sau đó, cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục. Ngày 26/5, Công an TP Hội An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ch. Khởi tố kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng: Chiều 26/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn (SN 1973, ở phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tuấn là nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng ở phường Lạch Tray ngày 11/5. Đi thả lưới bắt cá, hai anh em chết đuối trong đêm: Ngày 26/5, chính quyền thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cùng gia đình đã tổ chức làm lễ mai táng cho 2 anh em Ngô Văn Hiếu (SN 1996) và Ngô Văn Hiệp (SN 1999), thường trú trên địa bàn. Trước đó vào chiều 25/5, hai anh em này rủ nhau đến hồ Khe Sui gần nhà để thả lưới đánh cá không may bị chết đuối. Thông tin học sinh nằm dưới gầm xe đưa đón là không chính xác: Ngày 26/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, vụ việc lan truyền trên mạng về việc một học sinh trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị xe đưa đón của trường cuốn vào gầm là tin thất thiệt. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên sông. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Tá hỏa phát hiện thi thể bé sơ sinh dưới mương nước: Ngày 26/5, UBND xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết, chiều 25/5, một người dân khi đang bắt ốc dưới kênh thủy lợi ở thôn Dân Thuận đã phát hiện thi thể bé sơ sinh trong tình trạng còn dây rốn. Qua kiểm tra ban đầu, bé sơ sinh là nữ, dự đoán chào đời trước đó khoảng 2 - 3 ngày. Dùng kiếm chém trọng thương người đến nhà phá cửa kính: Bức xúc trước việc bị anh Phan Văn Cường (41 tuổi) chửi bới, đập vỡ kính cửa sổ, Trần Anh Dũng (35 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dùng kiếm chém trọng thương nạn nhân, gây thương tích 26%. Ngày 26/5, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Dũng. 'Nữ quái' chuốc thuốc ngủ người tình tại nhà nghỉ để cướp xe: Hẹn người tình là anh Đ.T.T. (SN 1979, cư trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại nhà nghỉ ở TP Long Xuyên, Phan Kim Loan (SN 1991, trú TP Long Xuyên) chuẩn bị sẵn chai nước ngọt có thuốc ngủ để anh này uống, rồi cướp xe. Ngày 26/5, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Loan. Nam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái ở phòng trọ: Nghe lời dụ dỗ của bạn trai là Nguyễn Viết Ch. (SN 1998, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) cháu L. (15 tuổi) đã bỏ nhà đi và đến ở cùng với Ch tại một phòng trọ. Sau đó, cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục. Ngày 26/5, Công an TP Hội An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ch. Khởi tố kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng: Chiều 26/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn (SN 1973, ở phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tuấn là nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng ở phường Lạch Tray ngày 11/5. Đi thả lưới bắt cá, hai anh em chết đuối trong đêm: Ngày 26/5, chính quyền thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cùng gia đình đã tổ chức làm lễ mai táng cho 2 anh em Ngô Văn Hiếu (SN 1996) và Ngô Văn Hiệp (SN 1999), thường trú trên địa bàn. Trước đó vào chiều 25/5, hai anh em này rủ nhau đến hồ Khe Sui gần nhà để thả lưới đánh cá không may bị chết đuối. Thông tin học sinh nằm dưới gầm xe đưa đón là không chính xác: Ngày 26/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, vụ việc lan truyền trên mạng về việc một học sinh trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị xe đưa đón của trường cuốn vào gầm là tin thất thiệt. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên sông. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).