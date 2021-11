Tin nóng 26/11: Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn

Thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn: Ngày 26/11, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh. Được biết cô gái bị hãm hiếp có tên Q.N (SN 2005, ở huyện Cẩm Xuyên). Trong nhóm đối tượng tham gia hãm hiếp cô gái có một đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Bảo vệ ngân hàng mở cốp xe trộm tiền khách hàng: Nguyễn Văn Bảo (52 tuổi), là bảo vệ ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở cốp xe máy trộm 11,5 triệu đồng của một nữ khách hàng đến giao dịch khi người này bỏ quên chìa khóa trên xe. Ngày 26/11, Công an quận Hải Châu cho biết đang tạm giữ Bảo để điều tra. Một hộ dân được hỗ trợ 2.000 đồng sau cơn bão: Ngày 26/11, UBND xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cho biết bà Nguyễn Thị Kim Truyện bị thiệt hại 10 m2 đất trồng chuối nên hỗ trợ 2.150 đồng theo quy định. UBND xã Tam Vinh cho biết thêm việc hỗ trợ thiệt hại căn cứ theo Nghị định 02 năm 2017. Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió ở Đắk Nông đánh dân: Ngày 26/11, Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB tại dự án Điện gió Đắk N’Drung 1.2.3 (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) có hành vi dùng gậy cao su đánh người dân gây thương tích. Youtuber xúc phạm báo chí trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu: Sau phát ngôn xúc phạm báo chí trong buổi livestream trên mạng xã hội của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 26/11, Sở TT&TT Bình Dương đã phạt Ngô Thanh Long (SN 1985, ngụ Đồng Nai) chủ tài khoản YouTube Long Ngô 7,5 triệu đồng. Bắt tạm giam trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn: Ngày 26/11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam đối với ông Trần Hoàng Lộc (Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về những sai phạm trong đấu thầu, mua sắm các vật tư, trang thiết bị y tế. Hạt trưởng Kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc bị kỷ luật: Ngày 26/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông bằng hình thức “Cảnh cáo” có hành vi gác chân lên bàn làm việc. Một Chủ tịch phường tử vong trong phòng làm việc: Ngày 26/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vào sáng 25/11, ông Đỗ Văn Kha, Chủ tịch UBND phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng được đồng nghiệp phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

