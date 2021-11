Tin nóng 25/11: Đâm 2 người thương vong vì tiếng hú bên đường

Đâm 2 người thương vong vì tiếng hú bên đường: Sau khi đi xe máy qua đám đông, nhóm của Trần Văn Hải (SN 1992, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nghe thấy tiếng hú bên đường. Bực tức, nhóm này quay lại, sau đó Hải dùng dao đâm 2 người thương vong. Ngày 25/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ. Chồng đâm chết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ: Đêm 24/11, bà B.N.H.Q. (39 tuổi) và chồng là N.D.H. (42 tuổi cùng trú huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đưa con 5 tuổi đến nhà nghỉ ở TP Tân An thuê phòng. Rạng sáng 25/11, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, người chồng đã dùng dao đâm chết vợ, sau đó tự tử. Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai bị buộc thôi việc: Ngày 25/11, UBND tỉnh Lào Cai ban hành thông cáo báo chí về việc việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh – Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Theo đó, ông Vinh đã đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp. Chồng đập bình gas gây cháy khiến vợ và hai con tử vong: Sau khi đi nhậu về, Đỗ Phước Sang (35 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) đập phá đồ đạc, trong đó có bình ga mini phát nổ gây cháy tiệm tạp hóa. Hậu quả vụ cháy làm vợ và hai con tử vong. Ngày 25/11, Công an TP. Sa Đéc cho biết đang điều tra, làm rõ. Giả Công an để cưỡng đoạt tiền của người… ăn xin: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1988, quê Bến Tre) đã lên mạng mua trang phục, biển số xanh rồi giả danh Công an thu tiền những người chăn dắt ăn xin trên địa bàn TP HCM. Ngày 25/11, Công an quận 11, TP HCM cho biết đang tạm giữ Tuấn để điều tra. Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 700 tỷ đồng: Ngày 25/11, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng internet, do đối tượng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, trú huyện Ninh Sơn) cầm đầu, số tiền ước tính hơn 700 tỷ đồng. Bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức: Ngày 23/11, Bộ Công an cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển nhà Thủ Đức. Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt tạm giam vì có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai thanh niên tử vong sau cú đâm xe máy cực mạnh: Đêm 24/11, tại Quốc lộ 15A, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Đông Sơn và Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), anh N.N.C (SN 2003) điều khiển xe máy, khi đến địa điểm nói trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy do anh T.Đ.Đ (SN 2003, đều trú huyện Đô Lương) đi chiều ngược lại. Cú va chạm đã khiến cả 2 tử vong. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

