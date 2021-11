Tin nóng 24/11: Nam thanh niên đi xe máy đâm vào tường tử vong

Nam thanh niên đi xe máy đâm vào tường tử vong: Sáng 24/11 tại xã Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) anh Nguyễn Quang Trung (SN 2004, trú tại địa phương) điều khiển xe bất ngờ đâm thẳng vào tường của một hộ dân, tử vong tại chỗ. Theo Công an huyện Hiệp Hòa, có thể do anh Trung lái xe không quan sát nên điều khiển xe đâm thẳng vào tường nhà. Mê cá độ, 3 thiếu nữ lừa đảo trên 13 tỷ đồng: Để có tiền cá độ, Phan Thị Kim Lộc (SN 2001, trú TP Đà Lạt) chủ mưu cùng 2 đồng phạm đã lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên, sau đó kiếm cớ "lật kèo" số tiền lừa đảo từ các nạn nhân trên 13 tỷ đồng. Ngày 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng này. Cay cú vì bị đuổi việc, đối tượng trộm cắp xe máy của đồng nghiệp: Bực bội vì bị chủ xưởng nhôm kính ở quận Long Biên, Hà Nội đuổi việc, bắt rời khỏi xưởng ngay lập tức, Trần Văn Mạnh (SN 2000, ở Nghệ An) đã lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave của đồng nghiệp rồi bỏ trốn. Ngày 24/11, Công an quận Long Biên cho biết đang tạm giữ Mạnh để điều tra. Vợ một Thượng tá biên phòng ở An Giang bị bắt tạm giam: Ngày 24/11, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Vàng (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn) về tội Buôn lậu. Bà Vàng là vợ của một thượng tá H.V.N., Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang. Khởi tố Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM: Ngày 24/11, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trí Dũng (56 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) cùng 3 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị can liên quan vụ thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Lẻn vào trường cũ trộm cắp tài sản: Cầm Ngọc Quyết (SN 1985, trú TP Sơn La) đến Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La rồi lẻn vào xưởng thực hành số 2 (là nơi trước đây Quyết công tác) lấy trộm chiếc máy chiếu (trị giá khoảng 9 triệu đồng) rồi mang đi bán để tiêu sài cá nhân. Ngày 24/11, Công an TP Sơn La cho biết đã bắt tạm giam Quyết. Cháy cửa hàng tạp hóa, 3 mẹ con tử vong: Ngày 24/11, thông tin từ ngành chức năng TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là chị V.L.T (32 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) và 2 con là Đ.H.T (12 tuổi) và Đ.L.T (5 tuổi). (Ảnh minh họa) Vợ chết, chồng mất tích khi ra đầm đánh cá lúc mưa to: Chiều 24/11, vợ chồng ông N.X (SN 1966) và bà N.T.M (SN 1968 ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) ra đầm đánh bắt cá gặp lúc mưa to gió lớn, bị lật ghe làm một người đuối nước tử vong, nạn nhân còn lại hiện vẫn đang mất tích. (Ảnh: Tiền Phong) >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

