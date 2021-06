Tin nóng 25/6: Tử vong sau khi vào nhà nghỉ với bạn gái

Vào nhà nghỉ với bạn gái người đàn ông bất ngờ tử vong: Sáng 25/6, anh P.H.S. (SN 1980, trú tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng với chị T.T.H. (SN 1984 trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) vào nhà nghỉ ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, thuê phòng nghỉ trọ. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, anh S. xuất hiện triệu chứng khó thở, có dấu hiệu bất tỉnh, chân tay lạnh rồi tử vong. Đâm chết em rể khi giải quyết chuyện ly hôn: Trong lúc nói chuyện giúp em gái giải quyết chuyện ly hôn, Trần Đại (27 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và em rể là anh N.V.T. (26 tuổi, trú cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đại cầm dao đâm em rể nhiều nhát. Dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng T. đã tử vong. Ngày 25/6, Đại bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam. Hành khách đánh liên tiếp vào mặt tài xế taxi: Ngày 25/6, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của tài xế taxi bị hành hung. Sự việc xảy ra khoảng 23h25 ngày 23/6, nam tài xế taxi đón khách ở khu vực TP Đồng Xoài. Sau khi lên xe, người khách nam văng tục thì được tài xế nhắc nhở và nam hành khách thách thức đánh nhau. Ngay sau đó, nam hành khách liên tục dùng tay đánh vào mặt, đầu và sườn tài xế taxi mặc cho người phụ nữa ngồi phía sau can ngăn. Xe ô tô 4 chỗ nửa đêm lao thẳng vào nhà dân: Đêm 25/6, một chiếc xe 4 chỗ khi lưu thông đến đoạn chợ thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An) bỗng nhiên lao thẳng vào nhà dân khiến cả gia đình đang ngủ hoảng loạn. Chiếc xe này đã đâm sập cánh cửa, nhiều đồ đạc trong cửa hàng nằm ngổn ngang. Lừa bán đất công viên chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng: Phạm Thị Hiền (41 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thường xuyên đến thăm viếng đền Tam Giang (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Tại đây, Hiền có quen biết với nhiều người thường đi viếng đền, trong đó quen thân với ông N., bà C. và bà M. sau đó lừa bán đất là dự án công viên xung quanh đền, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Ngày 25/6, Hiền bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố. Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy: Trưa 25/6, người dân sống bên bờ sông Sài Gòn đoạn thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, TP HCM) phát hiện một thi thể trôi nổi trên mặt nước, đang trong giai đoạn phân hủy. Qua khám nghiệm, thi thể là nam giới khoảng 50 tuổi trong tư thể úp mặt dưới nước, khám nghiệm tử thi kiểm tra trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Truy tố Đường 'Nhuệ' và Tiến 'Trắng' tội Xâm phạm chỗ ở công dân: Ngày 25/6, VKSND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") về tội "Xâm phạm chỗ ở công dân". Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng" đều liên quan vụ Công ty TNHH Lâm Quyết (Công ty Lâm Quyết; địa chỉ thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP Thái Bình). Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất SGK giả lớn nhất cả nước: Ngày 25/6, Bộ Công an đã khởi tố các bị can liên quan liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả ở Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc. Công an tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án, hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác... Người phụ nữ trồng 115 cây cần sa tại vườn: Ngày 25/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ xử lý đối với bà Lê Thị Hằng (ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) về hành vi trồng trái phép cây cần sa. Công an kiểm tra và phát hiện 115 cây cần sa (cao từ 30cm đến 2m) và 10g cần sa đã phơi khô tại nhà bà Hằng. Bà Hằng khai đã trồng số cần sa trên sau vườn, để sử dụng. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Nam thanh niên tử vong bất thường với vết cắt trên cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

