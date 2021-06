Tin nóng 23/6: Cho rằng bị nhìn đểu nhóm côn đồ đánh 3 người nhập viện

Cho rằng bị nhìn đểu nhóm côn đồ đánh 3 người bị thương: Đang ngồi nhậu ở quán Hải Sản (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) Trần Hoàn cho rằng mình bị những người bàn bên cạnh nhìn đểu. Hoàn đã cùng Cao Đình Quý, Trần Hưng, Cao Đình Trung và Lê Văn Hiệu (đều trú thị xã Hương Thủy) xông qua hành hung khiến 3 người bị thương. Ngày 23/6, Công an thị xã Hương Thủy đang làm rõ việc 5 thanh niên có liên quan hành vi Cố ý gây thương tích. Ông ngoại xâm hại cháu ruột của mình: Sau khi uống rượu, Y Čăn Knul (SN 1953, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã dụ dỗ cháu H’S (SN 2006, là cháu ngoại của mình) vào phòng ngủ để giao cấu. Trong lúc đang thực hiện hành vi thú tính thì bị mẹ cháu H’S phát hiện. Ngày 23/6, VKSND huyện Cư Kuin đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Y Čăn Knul. Xin đi nhờ xe, cô gái bị bạn nhậu cưỡng hiếp: Sau cuộc nhậu, Võ Văn Chung (SN 1992, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) chở chị M.T. (SN 1986, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về nhà trọ. Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng nảy sinh dục vọng nên ép nạn nhân quan hệ tình dục. Ngày 23/6, Chung bị Công an huyện Bình Tân bắt tạm giam. Được biết, Chung có 1 tiền án về về tội Cướp giật tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù. Người phụ nữ sa lưới sau 2 tháng bị truy nã: Ngày 23/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ Quách Thị Thắm (29 tuổi, quê huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bỏ trốn sau 2 tháng bị truy nã khi cùng đồng bọn phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thắm bị Công an bắt giữ khi xuất hiện ở đường Nguyễn Công Hòa, Hải Phòng. Bỏ lại dép trên cầu người phụ nữ gieo mình xuống sông: Trưa 23/6, nhiều người dân di chuyển trên cầu Đô Lương, thuộc địa phận xã Đặng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) phát hiện một người phụ nữ tầm (30 tuổi) đi đến giữa cầu rồi gieo mình xuống sông. Thời điểm trên, người phu nữ này có cầm điện thoại trên tay nói chuyện vừa đi vừa khóc rồi sau đó nhảy xuống sông. Bắt cá bằng kích điện, hai vợ chồng tử vong: Tối 22/6, hai vợ chồng ông Bạch Văn Q. và bà Nguyễn Thị Thu D. (cùng 49 tuổi, trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dùng thuyền nhỏ đi đánh bắt cá trên sông Trà Khúc. Trong lúc dùng kích điện bắt cá, do sơ suất bị điện giật làm hai vợ chồng tử vong. Triệt phá băng nhóm dùng bình hơi cay để cướp ở TP. HCM: Ngày 23/6, Công an TP HCM cho biết, đã triệt phá một băng nhóm chuyên sử dụng bình xịt hơi cay và dụng cụ chích điện để cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 6 đến nay băng nhóm nói trên đã gây ra 6 vụ cướp trên địa bàn quận Tân Phú, huyện Củ Chi. Nguyên phó Chánh văn phòng Huyện ủy lừa đảo 7,3 tỷ: Ngày 23/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bà Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978), nguyên Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng đã tới cơ quan Công an trình diện sau gần một tháng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lợi dụng chức vụ Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, Nga đã dựng lên sự việc không có thật nhằm tạo niềm tin để vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng. Công nhân điện lực Thanh Hóa bị điện giật tử vong: Ngày 23/6, Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa cho biết, trưa 22/6, tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa xảy ra vụ điện giật khiến một công nhân tên Lê Phú Thắng thuộc Đội Quản lý vận hành số 1 (thuộc Điện lực thành phố Thanh Hóa quản lý) tử vong. >>> Xem thêm video: Thuê đánh người đến chết rồi 3 lần mang xác phi tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

