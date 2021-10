Tin nóng 22/10: Hai thiếu nữ tử vong dưới bánh xe ô tô

Hai thiếu nữ tử vong dưới bánh xe ô tô đầu kéo: Khoảng 10h30 ngày 22/10 tại vòng xoay ngã 5 Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định ô tô tải đầu kéo do Trần Nam Bình (SN 1985, ở huyện Tuy Phước) điều khiển xảy ra tai nạn với xe đạp điện do T.T.V.A (SN 2007, ở TP Quy Nhơn) điều khiển chở phía sau H.G.C (SN 2007, ngụ cùng địa phương). Hậu quả khiến A và C tử vong. Đuổi chém, đốt xe cháy rụi sau va chạm giao thông: Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Phạm Thanh Nhàn (32 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm dao rượt chém Trần Minh Thái (16 tuổi, trú cùng địa phương) gây thương tích. Chưa dừng lại tại đó, Nhàn còn đốt xe của Thái. Ngày 22/10, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đang tạm giữ Nhàn để điều tra. Cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận bị khởi tố: Ngày 22/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận về tội hủy hoại rừng. Đây là vụ án phá rừng xảy ra vào năm 2014 tại tiểu khu 279 thuộc rừng Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. Xe tải bị cuốn trôi, 2 vợ chồng mất tích: Đêm 21/10, chiếc xe tải khi đến cầu tràn Thạch Nham (nối hai huyện Sơn Hà - Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi), do mưa lớn, nước sông dâng cao nên đã cuốn trôi xe tải xuống sông Trà Khúc. Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn Lớn (54 tuổi) và vợ là bà Phan Thị Kim Thúy (51 tuổi, cùng trú TP Quảng Ngãi). Hiện, thi thể bà Thuý đã được tìm thấy, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiểm người chồng. Hai cha con tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 22/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Minh Long và các đơn vị nghiệp điều tra vụ anh Đinh Văn R. (29 tuổi; trú tại xã Thanh An) và con trai tử vong trong căn nhà khóa kín cửa với tư thế treo cổ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được xác định do mâu thuẫn vợ chồng. Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở Hà Tĩnh: Ngày 22/10, UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cửa Sót vào đêm qua (21/10). Nam thanh niên được xác định là T.Q.Q (SN 1994, ở thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ). Bắt giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn khống: Thành lập và điều hành hai Công ty ở Gia Lai, Đặng Thành Dư (SN 1973, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku) với vai trò Giám đốc đã thực hiện mua bán trái phép 6 tỷ đồng tiền hóa đơn khống. Ngày 22/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Dư để điều tra. Người phụ nữ làm thuê ngoài ruộng bị sét đánh tử vong: chiều tối 21/10, trên địa bàn huyện Đức Linh, Bình Thuận có mưa lớn kèm theo sấm sét. Lúc này có chị Nguyễn Thị Quá (SN 1977, ngụ huyện Đức Linh) đang làm thuê trên cánh đồng xã Nam Chính không may bị sét đánh tử vong. Được biết, gia đình chị Quá thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Hai thiếu nữ tử vong dưới bánh xe ô tô đầu kéo: Khoảng 10h30 ngày 22/10 tại vòng xoay ngã 5 Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định ô tô tải đầu kéo do Trần Nam Bình (SN 1985, ở huyện Tuy Phước) điều khiển xảy ra tai nạn với xe đạp điện do T.T.V.A (SN 2007, ở TP Quy Nhơn) điều khiển chở phía sau H.G.C (SN 2007, ngụ cùng địa phương). Hậu quả khiến A và C tử vong. Đuổi chém, đốt xe cháy rụi sau va chạm giao thông: Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Phạm Thanh Nhàn (32 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm dao rượt chém Trần Minh Thái (16 tuổi, trú cùng địa phương) gây thương tích. Chưa dừng lại tại đó, Nhàn còn đốt xe của Thái. Ngày 22/10, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đang tạm giữ Nhàn để điều tra. Cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận bị khởi tố: Ngày 22/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận về tội hủy hoại rừng. Đây là vụ án phá rừng xảy ra vào năm 2014 tại tiểu khu 279 thuộc rừng Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. Xe tải bị cuốn trôi, 2 vợ chồng mất tích: Đêm 21/10, chiếc xe tải khi đến cầu tràn Thạch Nham (nối hai huyện Sơn Hà - Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi), do mưa lớn, nước sông dâng cao nên đã cuốn trôi xe tải xuống sông Trà Khúc. Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn Lớn (54 tuổi) và vợ là bà Phan Thị Kim Thúy (51 tuổi, cùng trú TP Quảng Ngãi). Hiện, thi thể bà Thuý đã được tìm thấy, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiểm người chồng. Hai cha con tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 22/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Minh Long và các đơn vị nghiệp điều tra vụ anh Đinh Văn R. (29 tuổi; trú tại xã Thanh An) và con trai tử vong trong căn nhà khóa kín cửa với tư thế treo cổ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được xác định do mâu thuẫn vợ chồng. Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở Hà Tĩnh: Ngày 22/10, UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Cửa Sót vào đêm qua (21/10). Nam thanh niên được xác định là T.Q.Q (SN 1994, ở thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ). Bắt giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn khống: Thành lập và điều hành hai Công ty ở Gia Lai, Đặng Thành Dư (SN 1973, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku) với vai trò Giám đốc đã thực hiện mua bán trái phép 6 tỷ đồng tiền hóa đơn khống. Ngày 22/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Dư để điều tra. Người phụ nữ làm thuê ngoài ruộng bị sét đánh tử vong: chiều tối 21/10, trên địa bàn huyện Đức Linh, Bình Thuận có mưa lớn kèm theo sấm sét. Lúc này có chị Nguyễn Thị Quá (SN 1977, ngụ huyện Đức Linh) đang làm thuê trên cánh đồng xã Nam Chính không may bị sét đánh tử vong. Được biết, gia đình chị Quá thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.