Tin nóng 23/10: Hai cầu thủ bị trộm đồng hồ Rolex, lắc tay kim cương

Nghi phạm trộm đồng hồ Rolex, lắc tay đính kim cương của hai cầu thủ bóng đá: Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ Lưu Đức Anh (22 tuổi, trú tại Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản. Đêm 20/10, rạng sáng 21/10, Đức Anh đột nhập khách sạn, lấy trộm 1 đồng hồ Rolex, lắc tay có đính kim cương, nhẫn vàng, bông tai có đính kim cương… tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng của hai cầu thủ Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân (CLB bóng đá Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Ngày 22/10, cảnh sát đã bắt giữ Đức Anh tại một khách sạn ở quận Tân Bình, TP HCM, thu giữ nhiều tang vật. TNGT nghi liên quan Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình: Ngày 23/10, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ TNGT chết người liên quan đến ông Lưu Danh Tuyên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình. Khoảng 11h ngày 9/10, trên địa bàn Thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT giữa ô tô, trên xe có ông Lưu Danh Tuyên và xe máy khiến người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy tử vong. Bước đầu, xác định ông Tuyên là người điều khiển xe ô tô. (Nguồn: Báo Giao thông) Bắt vợ chồng giám đốc Công ty Quốc Huy Anh: Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Tân (SN 1966) cùng vợ Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4 đến tháng 9/2022, Phượng với danh nghĩa là Giám đốc và chồng là Phó giám đốc Công ty TNHH TMDV Quốc Huy Anh có trụ sở tại TP Vĩnh Long. Công ty Quốc Huy Anh chưa được phép khai thác cát nhưng Phượng, Tân đã sử dụng giấy tờ giả về việc nạo vét, khai thát cát trên sông Tiền lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Sới bạc có nhiều phụ nữ tham gia: Ngày 23/10, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã lập hồ sơ xử lý 15 người liên quan về hành vi đánh bạc. Trưa 22/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm kiểm tra căn nhà ở xã Hiếu Nhơn. Cảnh sát phát hiện 15 người, trong đó 10 người là nữ đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, tạm giữ hơn 50 triệu đồng, 5 điện thoại, 4 xe máy cùng các tang vật khác. Sát hại bạn gái sau đó tự sát bất thành vì ghen tuông: Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt giam Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Giết người. Hòa có quan hệ tình cảm với Lường Thị N. (sinh năm 1996, trú tại xã Chiềng En, huyện Sông Mã, Sơn La) nhưng gần đây hay mâu thuẫn. Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Hòa mua dao đi tìm N bắt về phòng trọ, nếu không sẽ đâm chết. Tối 10/10, tại tiệm Anh spa ở Hải Dương, Hòa đã dùng dao đâm chị N tử vong tại chỗ. Nghi phạm tự sát nhưng không chết, được đưa đi cấp cứu đến nay đã ổn định. Người phụ nữ đạp vỡ kính ôtô, cắn tai cô gái vì ghen. Mạng xã hội vừa xuất hiện clip một người phụ nữ trèo lên nắp capo ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước, sau đó túm tóc đánh một cô gái ngồi trong xe. Lãnh đạo thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết, nguyên nhân do ghen tuông và cô gái đã bị người phụ nữ cắn đứt 1 phần tai, 1 xe ôtô bị hư hỏng phần kính xe. Thiếu niên 13 tuổi ở Biên Hòa bị đánh hội đồng đến chết: Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ cái chết của em C.V.T (13 tuổi, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm thiếu niên hẹn em T. ra chợ Thanh Hoá nói chuyện. Khoảng 20h tối 22/10, T. ra địa điểm thì bị nhóm trên lao vào đánh hội đồng. Một người trong nhóm dùng dao bấm đâm T. một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi. (Ảnh: VietNamnet) Đi chơi cùng gia đình bạn gái, nam thanh niên bị nước cuốn tử vong: Ngày 23/10, cơ quan chức năng đã trục vớt được thi thể nam thanh niên N.T.S. (25 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên) bị mất tích khi đi dã ngoại tại thác Drây Dlông (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk). Anh S từ tỉnh Phú Yên lên nhà bạn gái ở xã Ea Mdroh (huyện Cư M’gar) chơi. Trưa ngày 22/10, anh S. cùng người thân bên gia đình bạn gái đi dã ngoại tại khu vực thác Dray Dlông và tổ chức ăn uống. Khoảng 13h cùng ngày, anh S. xuống thác tắm và khi bơi ra giữa thác thì bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke. Nguồn: THĐT

Nghi phạm trộm đồng hồ Rolex, lắc tay đính kim cương của hai cầu thủ bóng đá: Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ Lưu Đức Anh (22 tuổi, trú tại Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản. Đêm 20/10, rạng sáng 21/10, Đức Anh đột nhập khách sạn, lấy trộm 1 đồng hồ Rolex, lắc tay có đính kim cương, nhẫn vàng, bông tai có đính kim cương… tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng của hai cầu thủ Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân (CLB bóng đá Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Ngày 22/10, cảnh sát đã bắt giữ Đức Anh tại một khách sạn ở quận Tân Bình, TP HCM, thu giữ nhiều tang vật. TNGT nghi liên quan Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình: Ngày 23/10, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ TNGT chết người liên quan đến ông Lưu Danh Tuyên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình. Khoảng 11h ngày 9/10, trên địa bàn Thị trấn Me, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT giữa ô tô, trên xe có ông Lưu Danh Tuyên và xe máy khiến người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy tử vong. Bước đầu, xác định ông Tuyên là người điều khiển xe ô tô. (Nguồn: Báo Giao thông) Bắt vợ chồng giám đốc Công ty Quốc Huy Anh: Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Minh Tân (SN 1966) cùng vợ Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 4 đến tháng 9/2022, Phượng với danh nghĩa là Giám đốc và chồng là Phó giám đốc Công ty TNHH TMDV Quốc Huy Anh có trụ sở tại TP Vĩnh Long. Công ty Quốc Huy Anh chưa được phép khai thác cát nhưng Phượng, Tân đã sử dụng giấy tờ giả về việc nạo vét, khai thát cát trên sông Tiền lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Sới bạc có nhiều phụ nữ tham gia: Ngày 23/10, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã lập hồ sơ xử lý 15 người liên quan về hành vi đánh bạc. Trưa 22/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm kiểm tra căn nhà ở xã Hiếu Nhơn. Cảnh sát phát hiện 15 người, trong đó 10 người là nữ đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, tạm giữ hơn 50 triệu đồng, 5 điện thoại, 4 xe máy cùng các tang vật khác. Sát hại bạn gái sau đó tự sát bất thành vì ghen tuông: Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt giam Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Giết người. Hòa có quan hệ tình cảm với Lường Thị N. (sinh năm 1996, trú tại xã Chiềng En, huyện Sông Mã, Sơn La) nhưng gần đây hay mâu thuẫn. Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Hòa mua dao đi tìm N bắt về phòng trọ, nếu không sẽ đâm chết. Tối 10/10, tại tiệm Anh spa ở Hải Dương, Hòa đã dùng dao đâm chị N tử vong tại chỗ. Nghi phạm tự sát nhưng không chết, được đưa đi cấp cứu đến nay đã ổn định. Người phụ nữ đạp vỡ kính ôtô, cắn tai cô gái vì ghen. Mạng xã hội vừa xuất hiện clip một người phụ nữ trèo lên nắp capo ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước, sau đó túm tóc đánh một cô gái ngồi trong xe. Lãnh đạo thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết, nguyên nhân do ghen tuông và cô gái đã bị người phụ nữ cắn đứt 1 phần tai, 1 xe ôtô bị hư hỏng phần kính xe. Thiếu niên 13 tuổi ở Biên Hòa bị đánh hội đồng đến chết: Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ cái chết của em C.V.T (13 tuổi, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm thiếu niên hẹn em T. ra chợ Thanh Hoá nói chuyện. Khoảng 20h tối 22/10, T. ra địa điểm thì bị nhóm trên lao vào đánh hội đồng. Một người trong nhóm dùng dao bấm đâm T. một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do vết thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi. (Ảnh: VietNamnet) Đi chơi cùng gia đình bạn gái, nam thanh niên bị nước cuốn tử vong: Ngày 23/10, cơ quan chức năng đã trục vớt được thi thể nam thanh niên N.T.S. (25 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên) bị mất tích khi đi dã ngoại tại thác Drây Dlông (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk). Anh S từ tỉnh Phú Yên lên nhà bạn gái ở xã Ea Mdroh (huyện Cư M’gar) chơi. Trưa ngày 22/10, anh S. cùng người thân bên gia đình bạn gái đi dã ngoại tại khu vực thác Dray Dlông và tổ chức ăn uống. Khoảng 13h cùng ngày, anh S. xuống thác tắm và khi bơi ra giữa thác thì bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke. Nguồn: THĐT