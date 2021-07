Tin nóng 21/7: Võ sư nổi tiếng bị người đàn ông đánh chết

Võ sư nổi tiếng bị người đàn ông đánh chết: Do bực tức chuyện gia đình nên Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã trèo vào nhà ông L.T. (74 tuổi, trú cùng địa phương) tìm người. Tuy nhiên, cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn, Thủy đánh ông T. tử vong. Được biết, ông T. là võ sư có tiếng ở tỉnh. Ngày 21/7, Thủy bị truy tố. Chồng đâm chém vợ rồi tự tử: Chị Trịnh Thị Hoa L. (33 tuổi, ở Thanh Hóa) đang làm việc tại xưởng ở huyện Hậu Lộc thì bị chồng là Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi) xông tới, rút dao chém, đâm chị L. sau đó tự tử nhưng không thành. Hậu quả, chị L. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông. Bắt thanh niên cầm dao đuổi chém tổ chống dịch: Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chạy xe không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt chốt kiểm soát dịch tại địa phương khi bị nhắc nhở, Thạch về lấy dao đuổi chém tổ chống dịch. Ngày 21/7, Thạch bị Công an TP Tuy Hòa tạm giữ để điều tra. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường: Ngày 19/7, chủ Trường mầm non tư thục ở xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, Đắk Nông) phát hiện cháu bé được bỏ trong một bịch ni lông và 1 mảnh giấy có nội dung mong chăm sóc tốt cháu bé, có điều kiện sẽ trở lại thăm con. Ngày 21/7, Chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm người thân của cháu bé. Nhậu say, 2 anh em đâm chém nhau tử vong: Trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Bính (SN 1975) và Nguyễn Văn Phước (SN 1978, là hai anh em ruột, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra mâu thuẫn, Bính và Phước đã dùng dao đâm nhau khiến cả 2 người tử vong. Ngày 21/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước: Ngày 20/7, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể N.T. H. H. (SN 1968, trú TP Yên Bái) ở khu đầm thuộc phạm vi Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thuộc Xã Văn Phú, TP Yên Bái. Ngày 21/7, UBND xã Văn Phú cho biết, bước đầu xác định nạn nhân chết do đuối nước. Thanh niên trốn khỏi khu cách ly để về nhà xin tiền: H.V.N. (36 tuổi, ngụ xã Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang) đã trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mua một số vật dụng cá nhân. Khi N. quay trở lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ngày 21/7, CA huyện Gò Công Đông cho biết đã đề xuất xử phạt hành chính đối với N. Khởi tố Trưởng phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh: Ngày 21/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mã Bế Dương, Trưởng phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh. Theo điều tra, ông Dương đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện hai gói thầu do Phòng Dân tộc UBND huyện Trùng Khánh là chủ đầu tư từ năm 2018. >>>>> Xem thêm video: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Võ sư nổi tiếng bị người đàn ông đánh chết: Do bực tức chuyện gia đình nên Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã trèo vào nhà ông L.T. (74 tuổi, trú cùng địa phương) tìm người. Tuy nhiên, cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn, Thủy đánh ông T. tử vong. Được biết, ông T. là võ sư có tiếng ở tỉnh. Ngày 21/7, Thủy bị truy tố. Chồng đâm chém vợ rồi tự tử: Chị Trịnh Thị Hoa L. (33 tuổi, ở Thanh Hóa) đang làm việc tại xưởng ở huyện Hậu Lộc thì bị chồng là Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi) xông tới, rút dao chém, đâm chị L. sau đó tự tử nhưng không thành. Hậu quả, chị L. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông. Bắt thanh niên cầm dao đuổi chém tổ chống dịch: Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chạy xe không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt chốt kiểm soát dịch tại địa phương khi bị nhắc nhở, Thạch về lấy dao đuổi chém tổ chống dịch. Ngày 21/7, Thạch bị Công an TP Tuy Hòa tạm giữ để điều tra. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trường: Ngày 19/7, chủ Trường mầm non tư thục ở xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp, Đắk Nông) phát hiện cháu bé được bỏ trong một bịch ni lông và 1 mảnh giấy có nội dung mong chăm sóc tốt cháu bé, có điều kiện sẽ trở lại thăm con. Ngày 21/7, Chính quyền địa phương đang phát thông tin tìm người thân của cháu bé. Nhậu say, 2 anh em đâm chém nhau tử vong: Trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Bính (SN 1975) và Nguyễn Văn Phước (SN 1978, là hai anh em ruột, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra mâu thuẫn, Bính và Phước đã dùng dao đâm nhau khiến cả 2 người tử vong. Ngày 21/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước: Ngày 20/7, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể N.T. H. H. (SN 1968, trú TP Yên Bái) ở khu đầm thuộc phạm vi Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thuộc Xã Văn Phú, TP Yên Bái. Ngày 21/7, UBND xã Văn Phú cho biết, bước đầu xác định nạn nhân chết do đuối nước. Thanh niên trốn khỏi khu cách ly để về nhà xin tiền: H.V.N. (36 tuổi, ngụ xã Bình Ân, Gò Công Đông, Tiền Giang) đã trốn khỏi khu cách ly về nhà xin tiền mua một số vật dụng cá nhân. Khi N. quay trở lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ngày 21/7, CA huyện Gò Công Đông cho biết đã đề xuất xử phạt hành chính đối với N. Khởi tố Trưởng phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh: Ngày 21/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mã Bế Dương, Trưởng phòng Dân tộc huyện Trùng Khánh. Theo điều tra, ông Dương đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện hai gói thầu do Phòng Dân tộc UBND huyện Trùng Khánh là chủ đầu tư từ năm 2018.