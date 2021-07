Tin nóng 20/7: Bị nhắc nhở chửi tục, chém hàng xóm nhập viện

Bị nhắc nhở chửi tục, chém hàng xóm nhập viện: Do có mâu thuẫn từ trước, nên anh Phạm Văn C. (SN 1980) nhắc nhở Nguyễn Văn Châu (SN 1975, cùng trú huyện Bến Cầu, Tây Ninh) vì nghĩ Châu chửi mình. Tức giận, Châu lấy cây sắt chém nạn nhân bị thương phải nhập viện. Ngày 20/7, CA huyện Bến Cầu cho biết đang điều tra, làm rõ. Dùng nick ảo lấy thông tin, tống tiền bạn gái: Nguyễn Tri Thắng (SN 2000, trú Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã dùng nick ảo kết bạn với chị A. (trú tại TP Vinh), Thắng thu thập thông tin cá nhân, tìm hiểu các mối quan hệ đời tư của chị này rồi nhắn tin đe dọa tống tiền. Ngày 20/7, Thắng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Con tâm thần sát hại cha nghiện rượu vì bị đánh đập: Đêm 19/7, ông T.V.G (SN 1959, trú TP Thủ Đức, TP HCM) say xỉn về đánh đập con mình tên Trần Văn Chơi (tự Bi, SN 1984). Sau đó, Chơi dùng hung khí sát hại cha mình. Ngày 20/7, Chơi bị CA TP Thủ Đức tạm giữ. 1 phụ nữ nhảy cầu Nguyễn Văn Cừ: Khoảng 14h45 ngày 20/7, người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi bộ từ hướng quận 4, TP. HCM lên giữa cầu Nguyễn Văn Cừ rồi nhảy xuống kênh Bến Nghé. Khoảng một giờ đồng hồ sau lực lượng chức năng vớt được thi thể nạn nhân. Hiện vụ đang được điều tra. Lừa 140 người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng: Mặc dù công ty không có dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài làm việc, nhưng Thân Thị Lý (SN 1992, trú Lục Nam, Bắc Giang) vẫn đăng tin tuyển lao động đi Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Ngày 20/7, Lý bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố. 2 thanh niên tránh chốt kiểm dịch, đe dọa cảnh sát: Phạm Nhật Quang (23 tuổi, ở Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Tài (23 tuổi, ở Kiên Giang) chạy xe máy ngược chiều nhằm tránh chốt kiểm soát dịch ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ và rút dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi. Ngày 20/7, 2 đối tượng này bị Công an quận Cái Răng bắt tạm giam. Rủ bạn trộm cắp 3 tỷ đồng của đồng hương: Wang BaiQiang (38 tuổi), Chen Xiao Lie (27 tuổi) cùng quốc tịch Trung Quốc đã đột nhập vào căn hộ tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) của ông Chen Ji (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lấy trộm két sắt, sau đó phá và chiếm số tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngày 20/7, 2 đối tượng này bị CA Đà Nẵng bắt giữ. Người đàn ông tử vong dưới mương: Ngày 19/7, ông T.V.D (36 tuổi, Châu Phú, An Giang) mang bình điện đi dí cá ở tại Mương Chùa gần nhà. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, người dân phát hiện ông D. đã tử vong dưới mương. Ngày 20/7, CA huyện Châu Phú cho biết, kết quả khám nghiệm cho thấy ông D. tử vong do điện giật. >>>>> Xem thêm video: Con gái ra tay sát hại mẹ ruột bị tật nguyền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

