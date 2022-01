Tin nóng ngày 1/1: Người phụ nữ tử vong, nghi bị sát hại lúc rạng sáng

Người phụ nữ nghi bị sát hại lúc rạng sáng. Rạng sáng 1/1, người thân phát hiện bà Đ.T.L (58 tuổi, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, Bến Tre) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Hàng xóm phát hiện trên cơ thể Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, con bà L.), có nhiều vết máu. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bến Tre đã vào cuộc điều tra, ban đầu xác định thủ phạm gây án là con trai nạn nhân. Lời khai cha ruột bé gái 8 tuổi tử vong. Theo nguồn tin, ngày 1/1, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) là cha ruột bé gái 8 tuổi tử vong đã có lời khai ban đầu. Theo đó, ông Thái khai có thấyNguyễn Võ Quỳnh Trang là bạn gái đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột ông Thái). Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc khiến bé mất mạng, ông Thái đi làm nên không hay biết. Bản thân ông Thái cũng đã đánh bé A. một vài lần do cháu không ngoan. Công an cho biết, đây chỉ là lời khai của ông Thái và đang tiếp tục điều tra hết sức thận trọng. Bắt Giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê đất rồi phân lô, bán nền. Ngày 1/1, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Vinh (58 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2002, doanh nghiệp tư nhân dệt Đa Phước (vợ ông Vinh làm giám đốc) được UBND TP Đà Nẵng cho thuê 2.375 m2 đất tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để kinh doanh lụa tơ tằm, trả tiền hàng năm. Sau khi ngừng sản xuất, thấy thời hạn thuê đất đang còn hiệu lực, ông Vinh đã tự phân lô để bán. Cảnh sát xác định 10 người đã chuyển cho ông Vinh hơn 1,6 tỷ đồng. Dính lao lý vì yêu bạn gái “nhí” 11 tuổi. Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi, trú phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Quen biết cháu N. (11 tuổi, tại tỉnh Trà Vinh) sau đó nảy sinh tình cảm, ngày 26/12/2021, Bảo đi xe khách từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Trà Vinh. Chiều 28/12/2021, Bảo đến gặp N và đã có quan hệ tình dục. Gia đình cháu N sau đó phát hiện, trình báo cơ quan Công an. Phát hiện bao tải nặng 20kg nghi là ma túy trôi dạt biển Côn Đảo. Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vừa phát hiện một bao tải chứa 20 gói nilon tinh thể trong suốt, nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển huyện Côn Đảo. Khoảng 5h30 ngày 30/12, trong quá trình tuần tra tại khu vực Bãi Vông, tổ tuần tra đồn Biên phòng Côn Đảo phát hiện một bao tải màu trắng. Khi mở bao tải kiểm tra, phát hiện bên trong có 20 gói nilon màu xanh in chữ nước ngoài, trong đó có 1 gói bị rách vỡ, bên trong chứa tinh thể trong suốt, nghi là ma túy. Cô gái bị tống tiền sau khi chat sex. Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Trần Trung Tịnh (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lập tài khoản xã hội Bigo để đăng ký làm idol ca hát,chị N được Tịnh đưa ra "gói" tăng tương tác trên Bigo và yêu cầu chị N. phải chat sex cho anh ta xem, sau đó đã lén quay màn hình và lưu lại các video nhạy cảm. Khi đòi nạn nhân chat sex nhưng không được đồng ý, Tịnh đã gửi video nhạy cảm cho nạn nhân và yêu cầu đưa 10 triệu nếu không sẽ đăng lên mạng. Chị N đã đưa cho Tịnh 5 triệu và tiếp tục bị đòi thêm 10 triệu nên đã báo công an. Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết, 17 người bị thương. Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thâu - tài xế xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ qua địa bàn thị xã An Nhơn, làm 2 người chết và 17 người bị thương. Chiều 30/12, Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C 15414 kéo theo rơ-móc chạy trên tỉnh lộ 636, 638, khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc) gây tai nạn liên hoàn với 11 mô tô và 1 xe đạp đang lưu thông trên đường làm nhiều người bị thương. Thâu tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chạy theo tỉnh lộ 638, khi đến xã Nhơn Lộc tiếp tục va chạm với 2 xe máy, làm 1 người chết tại chỗ và 3 người bị thương. Tạm giữ đối tượng phóng hỏa đốt nhà mẹ ruột. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa tạm giữ Huỳnh Quốc Tiến (24 tuổi, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Khoảng 15h10 ngày 31/12/2021, Tiến đi nhậu về đến nhà xảy ra cự cãi với mẹ ruột. Do tức giận, Tiến đã xô ngã 2 xe máy, mở lắp bình xăng và châm lửa đốt nhà. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà mẹ ruột của Tiến và cháy xém một phần căn nhà kế bên. >>> Mời độc giả xem thêm video Đề nghị truy tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi gây tử vong. Nguồn: THĐT

