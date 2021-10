Tin nóng 18/10: Bé 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương

Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương: Ngày 18/10, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích là bé Lâm G. H. (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng). Theo gia đình, trong đêm xảy ra sự việc, gia đình có tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su gần nhà. Tuy nhiên, tìm khắp nơi không thấy con đâu. Bắt nữ chủ tịch xã có sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ: Ngày 18/10, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn; và bà Phan Thị Hoài, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn. Hai người trên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra. Nghi súng bị cướp cò, một người đàn ông tử vong: Ông T.V.T. (SN 1965, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở ông L.C.P. (SN 1968, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) vào rừng đi săn. Trong quá trình đi săn nghi súng bị cướp cò khiến ông L.C.P. tử vong. Ngày 18/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang điều tra, làm rõ. 5 con voọc chà vá chân xám quý hiếm bị bắn chết: Ngày 18/10, ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng kiểm lâm phối hợp cùng công an xã và trạm quản lý bảo vệ rừng huyện này vừa phát hiện 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết. 5 con voọc chà vá chân xám thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN. Nam công nhân tử vong trong phòng trọ nghi do điện giật: Khoảng 9h30 ngày 18/10, người dân ở nhà trọ tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trình báo về việc không liên lạc được với anh N.N.B (SN 1995, quê Trà Vinh) ở phòng trọ, bên trong nghe tiếng nước chảy. Khi lực lượng chức năng đến phá cửa thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Cựu cán bộ Cục Hải quan An Giang bị khởi tố tội buôn lậu: Ngày 18/10, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Bùi Quốc Việt (48 tuổi, cựu cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang) về tội buôn lậu. Ông Việt bị bắt tạm giam do có do liên quan đến 100 tấn đường cát lậu từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 1 người bị chém lìa bàn tay: Sau mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, Bùi Minh Thuận (SN 2005), Nguyễn Minh Tiến (SN 1994), Bùi Lê Tánh (SN 2000) và Dương Huỳnh Nhật Linh (SN 1999) - cùng ngụ tỉnh An Giang mang theo nhiều hung khí chém Trịnh Đức Khoa (SN 2004) lìa bàn tay ở Công an huyện Thoại Sơn. Ngày 18/10, Công an Công an huyện Thoại Sơn cho biết vừa bắt tạm giam 4 đối tượng này. Nữ sinh lớp 7 bị đánh giữa đường: Ngày 18/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục trắng, bị một phụ nữ bắt quỳ giữa đồi thông. Được biết, sự việc xảy ra vào trưa 29/9, tại khu đồi thông Linh Cảm, xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). nNữ sinh bị đánh là T.K.V. (học sinh lớp 7, trường THCS Lê Hồng Phong). >>>>>> Xem thêm video: Mất việc, 30 công nhân đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về quê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

