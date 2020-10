Tin nóng ngày 16/10: Bị phát hiện trộm cắp, nam sinh lớp 10 giết chủ nhà

1. Bị phát hiện trộm cắp, nam sinh giết nữ chủ nhà. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Giàng Seo Nhà (SN 2005, học sinh lớp 10 A7, Trường THPT số 1 Bắc Hà). Rạng sáng 14/10, Nhà lẻn vào nhà chị Vàng Thị Chánh ( thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố) để trộm cắp tài sản. Bị chị Chánh phát hiện, Nhà đã chém nạn nhân 29 nhát rồi bỏ trốn. Ảnh: CAND 2. Bán ma túy còn dùng hàng “nóng” chống trả công an. Ngày 16/10, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã triệt phá tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy, bắt giữ 4 đối tượng Vi Văn Cương (SN 1980), Lô Văn Cả (SN 1979), Vi Văn Duy (SN 1984) và Vi Thị Khuyên (SN 1963) trú tại bản Đữa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cùng nhiều "vũ khí nóng". Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã bị các đối tượng dùng "vũ khí nóng" chống trả quyết liệt. 3. Đánh chết người vì nghĩ bị nhìn đểu. Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt tạm giam các đối tượng Văn Đình Luân, Trương Hải Dương, Nguyễn Duy Quang, Lương Văn Chính và Nguyễn Văn Đệ. Trước đó, nhóm Luân, Đệ và Chính và 2 người bạn đến ăn nhậu tại thị xã Phú Mỹ và xảy ra mâu thuẫn. Luân cho rằng một người bàn bên nhìn đểu nên gọi Dương và Quang đến tham gia đánh nhóm thanh niên dẫn đến một người tử vong sau đó. 4. Bé gái 7 tuổi 'mất tích' bí ẩn khi ở nhà một mình được tìm thấy. Ngày 16/10, anh Phan Văn Thuận (SN 1982, quê huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hiện gia đình đã tìm thấy cháu Phan Nguyễn Lam Th. (7 tuổi, con gái anh). Trước đó, khoảng 11h ngày 15/10, anh Thuận đón con gái từ Trường tiểu học Hùng Sơn về phòng trọ thuộc khu tập thể của Công ty xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội (có địa chỉ tại huyện Lương Sơn - Hòa Bình). Sau đó, anh Thuận về xưởng làm việc nhưng khi về nhà không thấy con gái đâu. 5. Một 'hiệp sĩ' tử vong khi truy bắt trộm. Ngày 16/10, đại diện Đội SBC Biên Hòa cho biết anh Cao Võ Minh Quang (27 tuổi, thành viên đội, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã mất tại nhà riêng tối 15/10. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/10, đội săn bắt cướp nhận được tin báo của người dân về việc mất xe máy nên hỗ trợ truy bắt. Khi cùng đồng đội truy bắt, anh Quang bị đối tượng đạp vào xe ngã xuống đường là bị thương nặng. Đối tượng Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê Nghệ An) sau đó bị các hiệp sĩ bắt giữ. 6. Đang bán hàng, người phụ nữ bị cứa cổ. Chiều 16/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Khổng Quốc Anh (SN 1991, trú tại khu Yên Lâm 4, phường Đức Chính, TX Đông Triều). Anh là đối tượng đã dùng dao khống chế và cắt cổ bà L.T.H. (SN 1972, trú tại khu Mỹ Cụ 2, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều) vào chiều 15/10 khiến bà H. phải nhập viện với thương tích nặng. 7. Nhiều người hoảng loạn khi Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn. Khoảng 8h30 ngày 16/10 tại khách sạn Hoàn Thái trên đường Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM xảy ra vụ cháy. Nhiều người dân gần đó thấy khói lửa bốc lên từ tầng 5 của khách sạn nên hô hoán. Sau đó nhiều người trong khách sạn hoảng hốt chạy ra ngoài để thoát thân.Cảnh sát PCCC & CHCN quận 1 đã kịp thời khống chế ngọn lửa. 8. Hai lần trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên bị khởi tố. Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt (24 tuổi; trú ở ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình) về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Từng bị xử phạt hành chính về hành vi trên vào năm 2019, tuy nhiên, Việt tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2 vào ngày 10/2/2020 và bỏ trốn nghĩa vụ quân sự, đi khỏi địa phương. Ảnh: NLD 9. Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán dầu giả quy mô lớn. Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ hành vi sản xuất dầu giả của ông Lê Tấn Hùng (52 tuổi,huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trước đó, ông Hùng bị bắt quả tang đang bơm chất lỏng chứa trong 14 phuy sắt (loại 215 lít) trên xe tải BKS 76K-7244 xuống hầm chứa dầu diesel 0,05% của Cty TNHH Xăng dầu Nga Ba ). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Tấn Hùng, phát hiện đây là cơ sở hoạt động sản xuất, mua bán dầu diesel giả quy mô lớn. Ảnh: CAĐN 10. Khởi tố 13 bị can cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.000 tỷ. Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự 3 vụ liên quan đến 13 bị can trong vụ triệt đường dây cá độ bóng đá trên 1.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/9/2020, cảnh sát đã triệt phá đường dây trên và xác định có đến 30 đối tượng liên quan khác. Ảnh: CAND 11. Cha vợ đâm chết con rể do mẫu thuẫn lúc ăn nhậu. Ngày 16/10, lãnh đạo UBND xã Xuân Đài (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án ông Đinh Văn Xuân (khoảng 53 tuổi, trú xã Xuân Đài) đâm chết con rể tên Ninh. Trước đó, khoảng 19h ngày 15/10, ông Xuân cùng hai người con rể đang ăn cơm và uống rượu với nhau tại nhà riêng. Trong bữa cơm, giữa ông Xuân và người con rể tên Ninh (trú xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn) xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Xuân đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Ninh tử vong tại chỗ. Ảnh minh họa. >> Clip: Hơn 1 tấn đùi gà tây hôi thối suýt được bán ra thị trường. Nguồn VTV24

