Tin nóng ngày 17/10: Nghi vợ ngoại tình, mua xăng đốt xe của “tình địch"

Nghi vợ ngoại tình với sếp, mua xăng đốt xe ô tô của "tình địch": Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (SN 1984, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”. Trước đó, Toàn nghi ngờ vợ mình có tình cảm với ông Đ (sếp của vợ) nên mua 2 lít xăng về chế lên xe ông Đ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát, Toàn tháo chạy khỏi hiện trường. Ước tính thiệt hai sau vụ cháy khoảng 2 tỷ đồng. TP Hạ Long đình chỉ 3 chủ tịch phường: UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ban hành Quyết định đình chỉ nhiệm vụ 15 ngày đối với Chủ tịch của 3 phường Hà Khẩu, Hoành Bồ, Hồng Hải, để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Trước đó, đoàn kiểm tra phát hiện một số cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 3 phường chưa thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19. Cháy lớn ở cửa hàng điện gia dụng: Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng trên Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM). Lúc này, có 4 người trong nhà may mắn chạy thoát ra ngoài. Sạt lở đất làm sập nhà, 4 người thương vong: Tại xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp, làm sập hoàn toàn ngôi nhà xây bán kiên cố. Do đang ngủ, ngôi nhà bất ngờ đổ sập, những người trong gia đình không kịp chạy ra ngoài, khiến ông San tử vong, 3 người khác là bà Xa Thị Dừn (vợ ông San) và chị Nguyễn Thị Hoa (con dâu ông San), cháu Lò Thị Lệ (cháu nội ông San) bị thương nhẹ. Bắt khẩn cấp 4 cán bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt giữ 4 cán bộ thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn TKV) để điều tra hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít thải. Các đối tượng gồm Trần Thị Hồng Lan, Trạm trưởng KCS nhà sàng kiêm Phó trưởng phòng KCS; Nguyễn Mạnh Kha, Tổ trưởng tổ kho phân xưởng sàng tuyển; Nguyễn Văn Hạnh, Quản đốc phân xưởng sàng tuyển và lái xe phân xưởng vận tải 3 là Hoàng Ngọc Quyên. Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương: Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh vụ bé trai 3 tuổi mất tích xảy ra hôm 15/10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. Bé trai tên Lâm Gia Hưng (SN 2019, tên gọi khác: Ta Nu), nặng khoảng 16kg, cao khoảng 80 - 90cm. Cha là Lâm Gia Đạt và mẹ là Hồ thị Bích Nhi. Trước khi mất tích bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần ngắn màu xanh. Bắt kẻ nổ súng trước quán cơm ở Hải Phòng: Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ kẻ nổ súng gây thương tích cho anh N.Q.H khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở huyện Vĩnh Bảo. Nghi phạm là Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990, thường trú ở xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo).Tuấn khai nhận được 1 người thuê đi giải quyết mâu thuẫn về việc nợ tiền. Tuấn đồng ý nhận 1 điện thoại và 1 khẩu súng. Sau đó Tuấn chở Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng đi bắn anh N.Q.H rồi bỏ trốn. 47 học sinh ở Phú Thọ dương tính SARS-CoV-2: Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, sau khi phát hiện hai học sinh trường Tiểu học Chu Hoá và THCS Chu Hoá mắc COVID-19, các lực lượng y tế của tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm test nhanh để khoanh vùng và có phương án ứng phó. Kết quả, toàn bộ 53 mẫu (34 học sinh, 19 giáo viên) trường Tiểu học Chu Hóa âm tính và 45 học sinh tại trường THCS Chu Hóa kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (riêng lớp 7A có 31 học sinh dương tính). Video: Cảnh sát hình sự nổ súng bắt tội phạm truy nã như phim hành động. Nguồn: Facebook

