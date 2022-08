Tin nóng 11/8: Đâm chết bạn vì số tiền 5 triệu đồng

Đâm chết bạn vì số tiền 5 triệu đồng: Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Trọng Tiến (SN: 1983, tạm trú quận 7, TP HCM). Nạn nhân là anh Lê Hoàng Phúc (SN 1988, HKTT: An Giang, tạm trú tại tỉnh Long An. Trước đó do Phúc có mượn Tiến số tiền 5 triệu đồng nhưng chưa trả, ngày 6/8, Phúc đi xe máy từ Long An đến nhà Tiến tại quận 7 để rủ đi nhậu. Trên đường đi, Tiến yêu cầu Phúc trả số tiền đã mượn thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tiến sau đó rút 1 con dao bấm (để sẵn trong túi quần) đâm nhiều nhát liên tiếp vào phần ngực, bụng đầu, vai của Phúc cho đến khi nạn nhân gục hẳn.