Tin nóng 10/8: Cô gái câm, điếc ở TP HCM bị mất tích khi đi xem phim

Cô gái câm, điếc ở TP HCM bị mất tích khi đi xem phim: Ngày 10/8, ông Phan Thanh Sang (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, đã đến Công an phường 11 và Công an quận Gò Vấp (TP HCM) trình báo về việc con gái nuôi tên Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) mất tích khi đi xem phim. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng 17 ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức về Vân. Khoảng 17h ngày 24/7, Vân đi bộ từ nhà ở đường Quang Trung đến siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp) để xem phim. Đến hơn 18h, ông Sang liên lạc với con gái nhưng không được. Truy tìm băng nhóm tuổi teen chém người, cướp tài sản: Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an TP Hà Nội điều tra vụ Cướp tài sản, xảy ra ngày 7/8, trên địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Nhóm này đi với nhau gồm 7 người đều trong độ tuổi từ khoảng 16 đến 20. Đây là nhóm cướp tuổi teen rất manh động, thường xuyên lang thang đi bộ và mang theo dao đe dọa đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản. Dập tắt đám cháy tại văn phòng công ty ở Trường Chinh: Khoảng 6h52 ngày 10/8, ngay sau khi nhận được tin báo cháy tại ngõ 109 Trường Chinh (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã tới hiện trường. Đến 7h30 phút sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy xuất phát từ phòng làm việc tại tầng 5 thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà, may mắn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Cảnh sát vây bắt thanh niên dụ dỗ bé gái vào TP HCM: Sáng 10/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã bắt được đối tượng dụ dỗ bé gái vào TP HCM. Nghi phạm là Nguyễn Hữu Nguyên (18 tuổi, quê quán Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp; trú tại Tân Quới, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp). Nguyên quen L trên mạng một thời gian rồi cho nhau địa chỉ. Ngày 7/8, Nguyên ra Nam Định tìm gặp L, rủ cháu bé vào TP HCM làm chung với mình. Được L đồng ý, chiều 9/8, Nguyên đón xe khách đưa L vào TP HCM, khi đến Trạm CSGT Đức Phổ thì bị phát hiện, bắt giữ. Bắt người phụ nữ đâm chồng tử vong: Ngày 10/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Hằng (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Nạn nhân là ông Đ.H.T (54 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy), chồng của bà Hằng. Trước đó, chiều 29/7, Hằng và ông T. xảy ra cự cãi, đánh nhau. Bị ông T. đuổi đánh, người phụ nữ này chạy vào bếp lấy dao Thái Lan quay lại đâm chồng. Ông T. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do đứt động mạch chủ ở đùi trước khi vào bệnh viện. >>>Xem thêm video: Nghi án vợ đâm chồng tử vong ở Tiền Giang (Nguồn: Báo Pháp luật HCM).

