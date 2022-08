Nữ đại tá - tân Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa là ai?

Ngày 10/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, nữ đại tá Đoàn Thanh Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an). Thượng tá Nguyễn Phúc Cường - Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.Đại tá Đoàn Thanh Thủy (SN 12/11/1977, quê quán: xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Đại tá Thủy từng công tác tại Cục An ninh nội địa, giữ chức Trưởng phòng 7. Tháng 4/2020, bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và là nữ Phó Giám đốc Công an đầu tiên của tỉnh này. Như vậy sau hơn 2 năm luân chuyển, bà quay về Cục An ninh nội địa công tác và giữ chức Phó Cục trưởng. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

