Tin nóng 9/8: Đêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch

Đêm khuya, con rể xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nguy kịch: Nạn nhân là chị D.N.Q.H. (SN 2000) và mẹ chị H. là bà N.T.P.L. (SN 1973). Nghi phạm là Hoàng Minh Phong (SN 1987, chồng chị H, trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế). Đêm 8/8, Long cầm 2 con dao xông vào nhà đâm mẹ vợ và vợ nhiều nhát. Hai nạn nhân đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Ghen tuông, đâm trọng thương tình địch: Ngày 9/8, Công an H.Thống Nhất cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Phúc Lĩnh (36 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất). Theo điều tra, anh Nguyễn Văn Thái (43 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc) và chị N.T.H. (36 tuổi, ngụ xã An Viễn, H.Trảng Bom) là vợ chồng và có 3 người con chung. Do mâu thuẫn nên năm 2020, cả hai ly hôn. Sau khi ly hôn, chị H. có quan hệ tình cảm với Lĩnh. Thời gian gần đây, chị H. và anh Thái quay lại sống chung với nhau như vợ chồng nên Lĩnh không đồng ý, thường xuyên đe dọa anh Thái và chị H. Đến ngày 26/7, Lĩnh lẻn vào nhà anh Thái (thuộc ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc), dùng dao đâm anh Thái trọng thương rồi bỏ trốn. (Ảnh: Báo Đồng Nai). Nam thanh niên chém bố mẹ trọng thương, hàng xóm tử vong: Khoảng 6h ngày 9/8, Mạc Văn Dục (SN 1990) trú tại xóm Bản Bọc, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp đã chém người phụ nữ hàng xóm tử vong tại chỗ. Dục còn chém bố mẹ hắn bị thương, hiện đang được đưa đi cấp cứu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công thủ phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường. Được biết, Dục có dấu hiệu bất ổn về tâm thần. Quên đổ tàn hóa vàng, một ngôi nhà bốc cháy: Trưa ngày 9/8, người dân ở phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) hốt hoảng khi phát hiện lửa và khói bốc ra từ ngôi nhà 4 tầng, ở số 203 - 204 A3. Vào thời điểm này, trong nhà có 2 cháu nhỏ đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt và dập tắt đám cháy. Nguyên nhân, do chủ nhà hóa vàng để cạnh đống quần áo, sau đó quên đổ tàn nên lửa đã bén sang các vật liệu khác gây cháy. Cháy nhà tại trung tâm TP HCM: Khoảng 9h30 ngày 9/8, nhóm công nhân đang hàn xì, sửa chữa quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 thì tia lửa bén sang lầu 3 căn nhà ở địa chỉ 172 Võ Văn Kiệt và bốc cháy. Do bên trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bùng lên dữ dội. Thời điểm này, 2 người trong căn nhà đã tháo chạy được ra ngoài. Vụ hỏa hoạn đã được người dân địa phương khống chế. Ngồi nhậu với bạn bất ngờ nhảy xuống sông, 3 ngày sau tìm thấy thi thể: Sáng 9/8, thi thể của nạn nhân được người dân phát hiện trôi gần bờ sông Ba, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, cách hiện trường chừng 4km. Trước đó, tối 6/8, thanh niên 34 tuổi, cùng nhóm bạn tới cầu Dinh Ông, nối huyện Tây Hòa và huyện Phú Hòa, ngồi nhậu. Một lúc sau, anh này bảo đi ra ngoài, rồi cởi quần áo nhảy xuống sông. Nhiều người phát hiện báo chính quyền tổ chức tìm kiếm, song không tìm thấy nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra. >>>Xem thêm video: Con rể giết ba mẹ vợ và vợ cũ ở Phú Yên bị bắt (Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM).

