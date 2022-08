Khá Bảnh lên tivi nhưng chi tiết này mới làm dư luận chú ý

Sau 3 năm thi hành bản án 10 năm 6 tháng tù về các tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" tại Trại giam Hoàng Tiến (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Công an) tại phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh, Hải Dương), Ngô Bá Khá (Khả Bảnh, SN 1993, xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) mới đây xuất hiện trên chương trình Lời xin lỗi của Truyền hình Quốc hội. (Ảnh: Clip Truyền hình Quốc hội) Điều gây chú ý, phạm nhân Ngô Bá Khá vẫn để kiểu đầu cắt moi như thời còn là giang hồ mạng dù tóc để màu đen thay vì được nhuộm màu như trước. Dư luận đặt câu hỏi, quy định về đầu tóc phạm nhân khi thi hành án tại trại giam thế nào? (Ảnh: Truyền hình Quốc hội) Theo Thông tư 17/2020 của Bộ Công an về nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân có hiệu lực từ ngày 3/4/2020 nêu rõ một số hành vi bị cấm. Trong đó, có quy định phạm nhân nam bị cấm cắt tóc trọc đầu (trừ trường hợp bị bệnh có ý kiến của cán bộ y tế), để râu, ria mép. Do đó, Khá Bảnh vẫn có thể để kiểu tóc cắt moi ưa thích. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) từng là một trong những giang hồ mạng. Dù không gây ra những vụ trọng án nhưng Khá Bảnh là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Trước khi thụ án, Khá “bảnh” nổi tiếng trên mạng xã hội từ hàng loạt hành động của một giang hồ mạng với những phát ngôn gây sốc, những hành động tiêu cực, lệch chuẩn. Nội những clip của Khá Bảnh có nội dung cổ vũ kích động những hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như: Khá Bảnh tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ; clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc… Thông qua những hình ảnh, video trên YouTube, mạng xã hội, đối tượng này xây dựng "hình ảnh" một "đại ca giang hồ" trẻ tuổi nhiều tiền bạc, đông đàn em và thường xuyên giao lưu với các "đại ca" khác trong giới giang hồ. Nhắc đến Khá bảnh, nhiều người nghĩ đến tóc moi, điệu nhảy “múa quạt”. Dù liên tục có hành vi lệch chuẩn nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen" nhưng điều lạ lùng là Khá "bảnh" lại được rất nhiều giới trẻ tung hô như thần tượng. Nhắc đến Khá Bảnh, nhiều người nghĩ đến tóc moi, điệu nhảy “múa quạt”. Dù liên tục có hành vi lệch chuẩn nói tục, chửi thề, mang dao kiếm... đầy tính "giang hồ, xã hội đen" nhưng điều lạ lùng là Khá "Bảnh" lại được rất nhiều giới trẻ tung hô như thần tượng. Ngày 13/11/2019, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng. Khá Bảnh lĩnh án do có hành vi lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với những người chơi. Trong hơn 1 tháng, Khá và người chơi đã giao dịch số tiền gần 5 tỷ đồng, qua đó thu lời bất chính gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, Khá còn trực tiếp tham gia đánh bạc. Hành vi của Khá gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nếp sống văn minh xã hội dù họ đều có nhận thức đầy đủ về pháp luật. Trong vụ án này, Ngô Bá Khá giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tòa cũng nhận định Ngô Bá Khá có nhân thân xấu, từng bị đưa đi giáo dưỡng và phạt hành chính do gây rối trật tự, xâm phạm sức khỏe người khác. Tuy nhiên, bị cáo không tu dưỡng mà tiếp tục phạm tội nên cần áp hình phạt nghiêm khắc. Tại tòa, Khá đã thành khẩn khai báo, tác động người thân nộp tiền khắc phục hậu quả nên được xét thêm tình tiết giảm nhẹ. Sau khi bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên án, Khá Bảnh được đưa về thi hành án tại trại giam Hoàng Tiến (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Đến ngày 20/12/2020, nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook đồng loạt đưa tin Khá Bảnh chết trong trại tạm giam. Công an sau đó khẳng định đây chỉ là tin đồn. Lãnh đạo Trại giam Hoàng Tiến khi đó khẳng định: “"Khá Bảnh vẫn khỏe mạnh, béo trắng và đi lao động bình thường". Mới đây, trên sóng truyền hình, Khá Bảnh nói rằng từ những việc bồng bột, ngông cuồng dẫn đến những điều như thế. Đồng thời nhận ra bản thân không biết giữ mình nên mất hết. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). >>> Mời độc giả xem thêm video Khá bảnh: tại sao nhảm nhí lại thành hiện tượng?. Nguồn: Vietnamnet

