Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi chụp ảnh

Ngày 9/8, Công an xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, thi thể nam du khách bị nước cuốn trôi chiều 8/8 đã được tìm thấy.

Khoảng 11h05, ngày 9/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.T.H (SN 1994, ở thành phố Bắc Giang) tại khu vực suối cách địa điểm ban đầu không xa.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngay khi tìm thấy, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể anh H. về cho gia đình nạn nhân để đưa về quê mai táng. Trước đó, khoảng 17h ngày 8/8, tại khu vực homestay Uptopia ven suối Mường Hoa, đoạn chảy qua địa phận thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, anh H. cùng nhóm bạn ra khu vực suối chụp ảnh check in.

Tuy nhiên, không may anh H. bị trượt chân, rơi xuống suối , vợ của anh là chị N.T.H.T (SN 1998) đã nhảy xuống cứu nhưng do nước chảy xiết đã cuốn trôi cả 2 vợ chồng. Người vợ may mắn bám vào hòn đá và được một người dân địa phương đi ngang qua trông thấy cứu được lên bờ. Còn người chồng bị nước cuốn đi mất tích.