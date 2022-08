Lào Cai: Ra suối chụp ảnh, 2 vợ chồng du khách bị nước cuốn trôi

Ngày 9/8, thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, khiến 2 vợ chồng du khách bị nước cuốn trôi trong lúc ra suối chụp ảnh.

Nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, khoảng 17h ngày 8/8, tại khu vực homestay Uptopia ven suối Mường Hoa, đoạn chảy qua địa phận thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, nhóm du khách 4 người đã tự ý ra khu vực suối chụp ảnh check in.

Tại thời điểm trên, anh N.T.H (SN 1994, ở thành phố Bắc Giang) không may bị trượt chân, rơi xuống suối . Thấy vậy, vợ của anh này là chị N.T.H.T (SN 1998) đã nhảy xuống suối cứu chồng nhưng do nước suối chảy xiết đã cuốn trôi cả 2 vợ chồng. Người vợ may mắn bám được vào hòn đá và được một người dân địa phương đi ngang qua trông thấy cứu được lên bờ. Còn người chồng bị nước cuốn đi mất tích.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm dọc hạ lưu con suối, mở rộng địa bàn ra cả khu vực thủy điện Sử Pán phía dưới, nhưng do trời tối, nước suối lớn, sau nhiều giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.