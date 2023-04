Tìm thấy nạn nhân bị xe lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Hà Giang

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, lực lượng công an đã cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sụt tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Báo cáo cho thấy, gần 10h ngày 3/4, Công an huyện Mèo Vạc nhận được tin báo của Công an xã Pải Lủng về xe ô tô biển kiểm soát 29A-37015 do ông C.H.Đ (trú tại Hà Nội) điều khiển, đưa ba khách du lịch đến tham quan tượng đài Thanh niên xung phong tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc.

Hố nơi nạn nhân bị rơi xuống.

Sau khi dừng lại cho khách du lịch xuống xe, chuẩn bị di chuyển về hướng thị trấn Mèo Vạc thì xe ô tô bị tụt lùi từ sân tượng đài rơi xuống ta luy âm và va trúng anh T.M.L (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đang đứng ở mép sân bãi đỗ xe của khu vực tượng đài.

Sự việc khiến anh T.M.L bị cuốn theo ô tô rơi xuống hố sụt. Còn ông Đ. bị gẫy xương sườn, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Sau khoảng 10 giờ tìm kiếm tại hố sụt, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh L cách miệng hố sụt khoảng 56m và tiến hành sơ cứu nạn nhân. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân lên mặt đất và đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Hiện vụ nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.