Thi công 2 cầu dầm thép 340 tỷ song song cầu vượt Mai Dịch

Mới đây, BQL dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) đã khởi công xây dựng 2 đơn nguyên cầu đô thị chạy dọc cầu vượt Mai Dịch hiện tại và tổ chức giao thông nút Mai Dịch. Đầu tháng 4/2023, các công nhân đang dựng rào chắn và vận chuyển các thiết bị phục vụ dự án xây cầu vượt thép song song với cầu vượt Mai Dịch. Hai đơn nguyên cầu đô thị được xây dựng là cầu vĩnh cửu kết cấu dầm thép bản mặt bê tông cốt thép liên hợp, tĩnh không dưới là 4,75m, tĩnh không đường đô thị đi trên cầu vượt là 4,5m. Theo thiết kế, mỗi bên cầu vượt Mai Dịch hiện tại sẽ được xây dựng một đơn nguyên cầu đô thị rộng 7,75m gồm: 1 làn xe cơ giới rộng 3,5m và 1 làn xe hỗn hợp rộng 3m, còn lại là dải an toàn và bó vỉa. Hệ thống cảnh báo an toàn giao thông đã được lắp đặt quanh phạm vi công trường. Từ đường Xuân Thuỷ rẽ phải vào Phạm Văn Đồng (trước cửa Đại học Quốc gia Hà Nội), đơn vị thi công đã căng dây khoanh vùng khu vực dựng rào chắn.Sau hơn 1 tháng triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện phần cáp đi ngầm. Biển cảnh báo có cáp ngầm điện áp 110kV - nguy hiểm chết người.Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phê duyệt phương án tổ chức lại giao thông tại nút giao Mai Dịch – Xuân Thủy. Nhà thầu sẽ căn cứ vào phương án của Sở để rào chắn phạm vi thi công cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng để phân luồng, đảm bảo an toàn thi công và lưu thông của người dân.Còn lại phần cầu vượt Mai Dịch sẽ dành cho tuyến cao tốc trên cao, đảm bảo cho phương tiện chạy với vận tốc 80km/h trên toàn tuyến. Tổng mức đầu tư của hạng mục bổ sung xây dựng 2 đơn nguyên cầu thép chạy dọc cầu vượt Mai Dịch hiện tại và tổ chức giao thông nút Mai Dịch dự kiến khoảng 338,5 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn dư của dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

