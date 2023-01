Toàn cảnh vụ bé trai rơi xuống hố sâu 35m ở Đồng Tháp

Hình ảnh từ camera giám sát công trình ghi lại, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhóm bạn đi cùng đã tri hô người dân ứng cứu. Nhận được tin báo, 200 người gồm các chiến sĩ PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp, quân đội, dân quân được điều ngay đến hiện trường ứng cứu. Cùng với việc triển khai khoan cọc cố định để kéo trụ cừ bê tông lên, hàng chục bình oxy cũng được bơm xuống đáy trụ để tạo dưỡng khí cho nạn nhân. Ngày 1/1/2023, một máy khoan cọc nhồi công suất lớn được điều đến hiện trường. Với khả năng vừa khoan vừa bơm bùn cát, lực lượng cứu hộ kỳ vọng sẽ nhanh chóng làm mềm đất xung quanh cọc bê tông, giảm lực ma sát để có thể cẩu lên giải cứu nạn nhân. Nhưng kế hoạch đã không như mong đợi. Trong quá trình khoan đã gây sạt đất đá dẫn đến nguy cơ sụt lún, gây xô lệch trụ bê tông có cháu bé bên trong. Lúc này có thể gây đứt gãy tại các mối nối của trụ cừ bê tông khiến bùn cát và nước tràn vào nhấn chìm nạn nhân. Đến trưa 2/1, việc khoan cọc nhồi đã tạm dừng để chuyển sang phương án khác. Chiều 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, bé trai rơi thẳng xuống trụ bê tông hẹp và sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thêm vào đó, với tình trạng không khí không đảm bảo, nhiệt độ lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu. Địa phương đã tính tới phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường. Chiều cùng ngày, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện máy móc có mặt tại hiện trường công trình cầu Rọc Sen sẵn sàng phối hợp cùng với lực lượng chức năng địa phương cứu hộ bé trai bị kẹt trong trụ bê tông. Tại hiện trường, hàng trăm người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình cùng lực lượng Công binh Quân khu 9 đang dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát. Trong đêm 2 và rạng sáng 3/1, hàng trăm người, trong đó có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Thanh Bình, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Thanh Bình và lực lượng công binh của Quân khu 9 đã túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng chuyên môn vẫn khẩn trương dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành trụ bê tông để giảm ma sát quanh trụ. Sau đó, dùng phương tiện chuyên dụng để kéo trụ bê tông lên. Tiếp đến, lực lượng công binh sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ, đưa bé trai ra ngoài. Đến khoảng 4h ngày 3/1, lực lượng kỹ thuật đã thả thành công ống thép lớn có đường kính 1,5m đặt ôm vào ống trụ 25cm mà bé trai đã lọt vào. Công đoạn tiếp theo là bóc tách, làm rộng phần đất trong ống thép lớn để thuận lợi trong việc kéo trụ bê tông lên mặt đất. Tính từ lúc bé trai rơi xuống cọc bên tông rỗng đến thời điểm hiện nay là hơn 60 giờ, việc cứu hộ vẫn chưa thành công. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.

Hình ảnh từ camera giám sát công trình ghi lại, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhóm bạn đi cùng đã tri hô người dân ứng cứu. Nhận được tin báo, 200 người gồm các chiến sĩ PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp, quân đội, dân quân được điều ngay đến hiện trường ứng cứu. Cùng với việc triển khai khoan cọc cố định để kéo trụ cừ bê tông lên, hàng chục bình oxy cũng được bơm xuống đáy trụ để tạo dưỡng khí cho nạn nhân. Ngày 1/1/2023, một máy khoan cọc nhồi công suất lớn được điều đến hiện trường. Với khả năng vừa khoan vừa bơm bùn cát, lực lượng cứu hộ kỳ vọng sẽ nhanh chóng làm mềm đất xung quanh cọc bê tông, giảm lực ma sát để có thể cẩu lên giải cứu nạn nhân. Nhưng kế hoạch đã không như mong đợi. Trong quá trình khoan đã gây sạt đất đá dẫn đến nguy cơ sụt lún, gây xô lệch trụ bê tông có cháu bé bên trong. Lúc này có thể gây đứt gãy tại các mối nối của trụ cừ bê tông khiến bùn cát và nước tràn vào nhấn chìm nạn nhân. Đến trưa 2/1, việc khoan cọc nhồi đã tạm dừng để chuyển sang phương án khác. Chiều 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, bé trai rơi thẳng xuống trụ bê tông hẹp và sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thêm vào đó, với tình trạng không khí không đảm bảo, nhiệt độ lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu. Địa phương đã tính tới phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường. Chiều cùng ngày, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện máy móc có mặt tại hiện trường công trình cầu Rọc Sen sẵn sàng phối hợp cùng với lực lượng chức năng địa phương cứu hộ bé trai bị kẹt trong trụ bê tông. Tại hiện trường, hàng trăm người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, đại diện các Sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình cùng lực lượng Công binh Quân khu 9 đang dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát. Trong đêm 2 và rạng sáng 3/1, hàng trăm người, trong đó có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Thanh Bình, đại diện các sở, ngành cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Thanh Bình và lực lượng công binh của Quân khu 9 đã túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng chuyên môn vẫn khẩn trương dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành trụ bê tông để giảm ma sát quanh trụ. Sau đó, dùng phương tiện chuyên dụng để kéo trụ bê tông lên. Tiếp đến, lực lượng công binh sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ, đưa bé trai ra ngoài. Đến khoảng 4h ngày 3/1, lực lượng kỹ thuật đã thả thành công ống thép lớn có đường kính 1,5m đặt ôm vào ống trụ 25cm mà bé trai đã lọt vào. Công đoạn tiếp theo là bóc tách, làm rộng phần đất trong ống thép lớn để thuận lợi trong việc kéo trụ bê tông lên mặt đất. Tính từ lúc bé trai rơi xuống cọc bên tông rỗng đến thời điểm hiện nay là hơn 60 giờ, việc cứu hộ vẫn chưa thành công. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.