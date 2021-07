Nhan nhản bẫy chết người trên đường nạn nhân bị rơi xuống hố tử vong

Ngày 5/7, người dân phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện thi thể người đàn ông nằm lọt dưới "hố tử thần" trên vỉa hè phố Đặng Vũ Hỷ. Cách đó không xa là chiếc xe máy được cho là của nạn nhân nằm đổ trên vỉa hè. Theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống tại khu vực nơi xảy ra vụ việc có hàng loạt hố ga, hố cáp điện, viễn thông tại đường Nam Đuống và đoạn đầu phố Đặng Vũ Hỷ (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị mất nắp. Người dân đã lấy cây que cắm xuống hố để cảnh báo người tham gia giao thông. Một người dân sống ở gần khu vực này cho biết, khi đi bộ ở nơi đây vào buổi tối rất nguy hiểm nếu không chú ý có thể xảy chân ngã bất ngay lập tức. Những hố ga mất nắp lâu, không phải mới mất. Người dân cho biết: "Nhiều lần tôi đi qua đó đã phải bẻ những cành cây cắm xuống hố cảnh báo cho người đi đường. Nơi đây lại gần trường THCS Thanh Am, các cháu học sinh thường đi lại qua đây rất nguy hiểm. Thời tiết nắng còn nhìn thấy cây que cảnh báo, mưa to nước ngập thì không biết đâu mà lần". Những hố cống, hố cáp, hố ga mất nắp thế này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Không hề có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Người dân tự dùng cành cây cắm xuống để cảnh báo cho nhau. Một hố cáp mất nắp được đậy tạm bằng miếng gỗ. Tình trạng hố ga mất nắp diễn ra nhan nhản. Người dân than phiền vì cơ quan quản lý địa phương tắc trách. Nếu không sớm xử lý, nguy cơ tai nạn chết người có khả năng tái diễn. >>>> Xem thêm video: Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp nắp hố ga. Nguồn: VTV 24.

