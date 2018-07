Tiêu diệt hai trùm ma túy ở Lóng Luông: Loạt bí mật lần đầu tiết lộ

Thông tin mới nhất liên quan vụ triệt phá ổ nhóm ma túy, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận khét tiếng ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), sáng 3/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo thông tin kết quả vụ án trên.

Để phá được chuyên án đặc biệt trên, lực lượng công an đã phải huy động tới 300 cảnh sát, 7 xe bọc thép và nhiều phương tiện khác.

Quang cảnh buổi họp báo.

Hai đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, Thường trực Ban chuyên án cho biết, các ngày từ 27 đến 30/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh thành công 2 chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) có đến 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Còn đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cũng có đến 2 Lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ đạo phá án.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết, hai đối tượng này là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, số lượng rất lớn đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012- 2013.

Khi đường dây tội phạm ma tuý bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê cát cứ, lôi kéo số đối tượng truy nã ở các nơi khác tụ tập về mua bán ma tuý, vô hiệu hoá cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Vận động nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối

Để đấu tranh với 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, từ tháng 7/2015 Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN (đối với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (đối với Nguyễn Vãn Thuận).

Hai đối tượng trên thường xuyên lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến ở trông coi, bảo vệ, tạo thành đường dây mua bán ma túy. Nhà đối tượng Tuân thường xuyên có 14 đối tượng; nhà Thuận thường xuyên có 3 đối tượng.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi chặt đứt các mắt xích, xử lý Tráng A Tàng, lực lượng công an đã kết hợp với biên phòng phát hiện các toán vũ trang bên kia biên giới chủ yếu là người nước ngoài. Có những toán lên tới 28 tên trang bị vũ khí và có những đêm, chúng kết hợp nhiều toán để đưa ma túy vào. Phải phải mất gần 1 năm rưỡi mới cơ bản xử lý xong các toán vũ trang này vì đó toàn là các tội phạm quốc tế, có vũ khí, khi bắt phải đảm bảo yếu tố pháp lý.

"Xử lý Tráng A Tàng và các toán vũ trang đó thì phát hiện Tuân và Thuận mới nổi lên. Ban chuyên án phải phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan bao vây, cấm vận 2 đối tượng Tuân, Thuận và ngăn chặn các đối tượng ma túy sở tại từ địa bàn Hòa Bình tham gia các hoạt động phạm tội, chống đối của Tuân, Thuận”, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho hay.

Một trong số tang vật vụ án.

Để phá vụ án trên, Công an Sơn La đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Tòa án nhân dân tỉnh nhiều lần viết thư kêu gọi, cử cán bộ trực tiếp đến tận nơi gửi cho cấp ủy, chính quyền sở tại; nơi sinh sống của người thân và gửi đến đối tượng để kiên trì thuyết phục, vận động 2 đối tượng Tuân và Thuận ra đầu thú. Tuy nhiên không nhận được sự hợp tác trong khi Tuân và Thuận ngoan cố không đầu thú và tìm mọi cách chống đối lực lượng công an.

Trong quá trình phá án, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã bí mật sơ tán nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trực tiếp đấu tranh đánh bắt các đối tượng.

Tiền trong nhà các đối tượng chỉ có vài nghìn USD

Kết quả quá trình phá án, lực lượng công an đã tiêu diệt 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận; áp chế các đối tượng khác, bắt sống 2 đối tượng.

Lực lượng Công an cũng thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại… Ngoài ra, khi khám nghiệm hiện trường tại nhà của 2 đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ 37 bình gas; 200 lít xăng chia ra các can; lựu đạn cũng được các đối tượng rải ở nhiều vị trí trong nhà. Trong 49 khẩu súng các loại, nhiều khẩu súng còn mới nguyên và có đến 31 cái ống ngắm để phục vụ cho bắn tỉa, bắn từ xa.

Trong hai chiếc két sắt khi được phá khóa bên trong chỉ còn vài nghìn USD. Lực lượng chức năng đã phá két ở hiện trường trước hội đồng khám nghiệm và chính quyền địa phương.

“Đại bản doanh” của trùm ma túy sau đợt trấn áp của ban chuyên án. Ảnh: Tuổi trẻ.

Lý giải điều này, Đại tá Phung Tiến Triển - Phó GĐ Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian bị phong tỏa, cấm vận Tuân cho đệ tử chuyển đồ đạc tài sản về cho gia đình mình, bí mật chuyển tiền cho vợ con.

Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình các đối tượng bị chết có đơn đề nghị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao người chết cho gia đình mai táng.

“Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và Chống người thi hành công vụ để điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật”, Đại tá Phùng Tiến Triển - phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết.