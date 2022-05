Tiếp tục khởi tố cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Sáng 30/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.



Cùng tội danh trên, hai bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Đức Tài - nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á và Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Cựu TGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình

Đây là vụ án nằm trong giai đoạn điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Trước khi bị khởi tố trong vụ án trên, ông Trần Phương Bình từng 3 lần bị truy tố, trong đó, 2 vụ án đã được đưa ra xét xử.

Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ .

Năm 2020, ông Bình lần thứ 2 nhận án chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.

Tại vụ án thứ 3, hôm 19/5, TAND Hà Nội có kế hoạch xét xử ông Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác trong vụ DAB cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên xử đã tạm hoãn.

