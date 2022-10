Tiền gửi của người dân tại ngân hàng được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp

Sáng 10/10, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng SCB. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngân hàng SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản.



“Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Tôi cho rằng những người gửi tiền ở SCB cần hết sức bình tĩnh, không nên rút tiền, nhất là rút trước hạn để đảm bảo quyền lợi của mình”, bà Hồng nói.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có SCB đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.

Thống đốc khẳng định với vai trò ngân hàng Trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng, khi xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ cũng như các chính sách quản lý ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước luôn đặt mục tiêu kiên định với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong đó có SCB.

Trước đó, ngày 8/10, Phó thống đốc Đào Minh Tú cũng khuyến cáo người gửi tiền cân nhắc và thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi tại SCB để đảm bảo quyền lợi, nhất là với những khoản tiền có kỳ hạn. Nếu rút trước hạn, người gửi tiền sẽ mất đi khoản lãi đáng ra mình được hưởng.

Tại buổi họp báo ngày 8/10, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Sài Gòn (SCB) khẳng định đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân. Đồng thời, SCB tăng cường tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo các nhu cầu thanh toán liên ngân hàng.

Bên cạnh đó, với lượng lớn khách đến giao dịch, trong đó có nhiều khách hàng rút số tiền lớn mà không báo trước, SCB đã tăng cường nhân sự để phân luồng khách hàng, đảm bảo an ninh trật tự. "Chúng tôi xin khẳng định đã kiểm soát tình hình, thanh khoản của ngân hàng đang ổn định và sẽ đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền", ông Hoàn nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Minh Hoàn thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

"Về vụ việc này, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.", đại diện SCB khẳng định.

Đáng chú ý có tình trạng, một số khách hàng còn nhầm lẫn giữa 2 ngân hàng Sacombank với SCB.

Mới đây, Chủ tịch HĐQT của Sacombank là ông Dương Công Minh cho biết, nhiều người không có đủ thông tin hoặc bị nhầm lẫn giữa Sacombank và SCB, vì thế có người đến Sacombank rút tiền mặc dù chúng tôi không có liên quan gì đến Ngân hàng SCB, vì đây là hai ngân hàng hoàn toàn khác nhau.

“Tôi xin nói lại Sacombank tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, mã chứng khoán là STB. Còn ngân hàng SCB có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, mã chứng khoán là SCB”, ông Minh cho hay.

Theo Chủ tịch HĐQT của Sacombank, khách hàng nên thật cân nhắc, kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định rút tiền tiết kiệm trước hạn hay không và ngay cả khách hàng của Ngân hàng SCB cũng nên thận trọng, vì đừng theo thông tin thiếu kiểm chứng mà đổ xô đi rút tiền tiết kiệm trước hạn, vừa thiệt thòi, vừa gây khó cho hệ thống.

“Lãnh đạo NHNN khẳng định NHNN đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng. Về phía Ngân hàng Sacombank, chúng tôi đang hoạt động rất tốt, bộ máy lãnh đạo hoàn thiện, trong đó tôi là Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc”, ông Minh nói.

