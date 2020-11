Thủy điện Đắk Mi phải bồi thường: Lại chuyện “con kiến kiện củ khoai“?

Ngày 28/10, Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ 3 thời điểm, trong đó thời điểm cao nhất là 7.000 m3/s.

Dù thời điểm trước khi xả lũ, Đắk Mi 4 đã có báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Giang và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn, sau khi nhận được thông báo xả lũ của Thủy điện Đắk Mi 4 khoảng 30 phút thì thủy điện bất ngờ xả lũ, người dân hai xã Cà Dy và Thạnh Mỹ và chính quyền không ai kịp trở tay, dẫn đến tài sản gần như mắt trắng do bị lũ cuốn trôi.

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang bức xúc, tài sản người dân không thiệt hại do bão số 9 nhưng lại bị thiệt hại nặng nề do thủy điện xả lũ. Nhà cửa và tài sản bị trôi do nước lũ, nhiều hộ trắng tay.

Chính quyền huyện Nam Giang cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra, kiểm kê, đánh giá các thiệt hại buộc thủy điện Đắk Mi 4 phải bồi thường cho hơn 300 hộ dân hai xã Cà Dy và Thạnh Mỹ bị ngập và trôi nhà do thủy điện xả lũ bất ngờ.

Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Nam Giang A Viết Sơn cho biết, sẽ đề nghị tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm, không loại trừ việc sẽ hỗ trợ dân khởi kiện và phải khẳng định là đền bù chứ phải hỗ trợ, bởi thiệt hại lần này là lỗi chính từ thủy điện.

Ngày 2/11/2020, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hoả tốc số 1449/ATMT-ATĐ yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập, thống nhất phương án khắc phục để thực hiện sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời cũng yêu cầu Công ty báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương trước ngày 5/11/2020.