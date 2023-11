Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Sáng 17/11, sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992) – cán bộ công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được gia đình, đồng động đưa về nhà riêng tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.



Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị truy thăng cấp bậc hàm cho Thượng úy Trần Trung Hiếu lên Đại úy.

Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có cùng nhóm máu AB luôn túc trực hàng giờ, hiến máu để cứu Thượng úy Hiếu. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội đã tận tình nỗ lực cứu chữa với nhiều cuộc phẫu thuật kéo dài nhưng Thượng úy Hiếu đã không qua khỏi.

Bày tỏ niềm xúc động và sự cảm phục về tấm gương chiến đấu dũng cảm, quên mình của Thượng úy Trần Trung Hiếu trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sự chiến đấu dũng cảm, quên mình của Thượng úy Hiếu thể hiện tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh.

“Trong 5 năm công tác tại Công an xã Xuân Hồng Thượng úy Trần Trung Hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng”, đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng xúc động nói, Thượng úy Trần Trung Hiếu là cán bộ nhiều kinh nghiệm, gắn bó với địa bàn Xuân Hồng. Đồng chí luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo ANTT. Được phân công nhiệm vụ ở tổ hình sự, Thượng úy Hiếu luôn phát huy những kinh nghiệm công tác từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện, giữ vững bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Ở đời thường, Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu.

Thượng úyTrần Trung Hiếu là con đầu trong một gia đình thuần nông, vợ chồng chưa có nhà riêng, 2 con còn nhỏ, cháu đầu sức khỏe yếu thường xuyên đau ốm, cháu út 10 tháng tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn.

Ngày 16/11, với truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Vì nghĩa tình đồng đội”, chia sẻ, động viên, giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình Thượng úy Trần Trung Hiếu. Công an tỉnh Hà Tĩnh phát động, kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh tùy điều kiện cụ thể có các hoạt động thăm hỏi, động viên để sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ đối với gia đình Thượng úy Trần Trung Hiếu, góp phần vơi đi khó khăn của gia đình.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, Nghi Xuân phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997) trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang.

Thời điểm đó, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng đối tượng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo (sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”, được quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Quá khứ bất hảo của kẻ đâm thượng úy công an ở Hà Tĩnh Trần Trọng Gia Bảo là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an xã Xuân Hồng có biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma tuý. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ ly hôn, bố đi bước nữa, học đến lớp 9 thì Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bỏ học. Bố của Bảo là Trần Trọng Cảnh (56 tuổi) cũng là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự. Trong nhà, Bảo được bố trí ngủ tại phòng dưới cầu thang của gia đình. Không có việc làm, Bảo thường xuyên đến Đền chợ Củi xin lộc để ăn và xin tiền tại Đền để tiêu xài cá nhân và mua thuốc lá gây ảo giác để sử dụng. Trần Trọng Gia Bảo là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an xã về biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma tuý. Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Gia Bảo khai nhận, do sử dụng tài mà, cỏ Mỹ thời gian dài, thần kinh không ổn định nên đã dùng kéo đâm trọng thương anh Hiếu khi bị anh Hiếu phát hiện nhận “hàng” từ một người khác. Thương tiếc cán bộ công an trẻ tuổi dũng cảm hi sinh khi đấu tranh tội phạm bao nhiêu, quần chúng nhân dân càng bức xúc với hành vi gây án của đối tượng Trần Trọng Gia Bảo và đề nghị pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh đối tượng này theo quy định của pháp luật.