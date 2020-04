Thượng tá Huỳnh Việt Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công an Hậu Giang

(Kiến Thức) - Bộ Công an đã công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưu đối với đại tá Phan Hoàng Lắm và trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Ngày 29/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hậu Giang.



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưu đối với đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang; trao quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thay cho đại tá Phan Hoàng Lắm.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa (bên trái), tân giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của đại tá Phan Hoàng Lắm đối với các mặt công tác, đồng thời yêu cầu thượng tá Huỳnh Việt Hòa trên cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ trên các mặt công tác.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, tân giám đốc cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang phát huy truyền thống, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Huỳnh Việt Hòa hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.