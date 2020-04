Những tướng, tá Công an hẩm hiu quan lộ vì “bảo kê” tội phạm

Thượng tá Cao Giang Nam bị tố bảo kê Đường Nhuệ: Ngày 28/4, công an tỉnh Thái Bình cho biết đã quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Cao Giang Nam – Phó trưởng công an TP Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), mẹ anh Mai Thế Duy (SN 1988, người bị Đường Nhuệ cùng đàn em đánh thương tật 15%) đã có đơn tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Thái Bình bao che cho Đường “Nhuệ”. Trong đơn, bà Lý đề nghị Giám đốc công an tỉnh Thái Bình tiếp tục làm rõ việc ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, sợ sệt không khởi tố, thậm chí bao che cho Đường Nhuệ”. (Ảnh: Baodatviet) Trong khi đó, ông Cao Giang Nam cũng bị anh Nguyễn Văn Hà (SN 1989, là cán bộ công an phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) tố cáo áo đã bao che việc Đường “Nhuệ” và đàn em đến nhà xưởng của bố mẹ mình đập phá, chiếm dụng trong 16 ngày vào năm 2017. Tuy gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu nhưng ông Cao Giang Nam không xử lý. (Ảnh: Baogiaothong) Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức: Ngày 12/9/2019, Bộ trưởng Công an ra quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (SN 1965, quê tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Báo Đồng Nai) Trước đó, ngày 10/9/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Ban Bí thư nhận định, ông Huỳnh Tiến Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ. Những năm qua, Đồng Nai là điểm nóng về hoạt động tội phạm ổ nhóm, băng đảng với hàng loạt vụ đòi nợ, đâm chém nhau tranh giành địa bàn... hoạt động "xe vua" ngang nhiên vi phạm pháp luật... trong số đó, có sự "bảo kê" của một số cán bộ thoái hóa, biến chất. Ông Huỳnh Tiến Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Tướng Nguyễn Thanh Hóa bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tháng 3/2018, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc". (Ảnh: Nhadautu) Ông Hóa bị bắt vì liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Liên quan đến vụ án, Cựu tổng cục trưởng cảnh sát Phan Văn Vĩnh cũng bị bắt giam. Qua hơn nửa năm điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Hóa cùng nhiều bị can khác tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên hai trang web. Đường dây này do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành. (Ảnh: Thời Đại) Đến tháng 11/2018, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát - ảnh trái) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50 - ảnh phải) 10 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. (Ảnh: Tienphong) Thế lực phía sau "ông trùm" Năm Cam: Tháng 5/2002, Bộ Công an và Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai bắt và khám xét nơi ở của 3 cán bộ công an là thượng tá Dương Minh Ngọc - Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), đại úy Võ Văn Tâm - Nguyên Đội trưởng Đội Chống cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng CSHS, trung tá Lê Minh Hùng - Nguyên đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8. (Ảnh: Laodong) Ông Dương Minh Ngọc được xác định có mối quan hệ rất mật thiết với Năm Cam từ trước khi Năm Cam đi tập trung giáo dục cải tạo (hồi năm 1995). Theo cáo trạng, Năm Cam đã nhiều lần đưa tiền cho Ngọc và thường xuyên mời Ngọc đi ăn nhậu. (Ảnh: Laodong) Đáp lại, Dương Minh Ngọc làm ngơ trước những hoạt động phạm pháp của băng nhóm Năm Cam trên địa bàn TP, ngoài ra, Dương Minh Ngọc còn giúp đàn em Năm Cam được giảm nhẹ tội ở các địa bàn ngoài lĩnh vực mình phụ trách. (Ảnh: Motthegioi) Đại úy Võ Văn Tâm bị bắt về tội nhận hối lộ. Cụ thể, Năm Cam đã nhiều lần gặp Tâm để xin mở các sòng bạc và bồi dưỡng cho Tâm mỗi tháng 1 triệu đồng. (Ảnh: Trùm “xã hội đen” Năm Cam (giữa). Nguồn: Đời sống & Hôn nhân) Các bị cáo bị cáo buộc hành vi nhận hối lộ và phải lĩnh án phạt trong vụ án của Năm Cam gồm: Dương Minh Ngọc 6 năm tù (về tội nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn), Võ Văn Tâm bị phạt 4 năm tù, Lê Minh Hùng 4 năm tù, Trần Văn Chính 4 năm tù, Vũ Quốc Đạt 3 năm tù, Đặng Văn Quảng 3 năm tù... (Ảnh: Baophapluat) Thực hư tin Trung tá Cao Giang Nam bị điều chuyển công tác. (Nguồn: VTC NEW)

