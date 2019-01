Bao nhiêu “quan Việt” xài xe biển xanh sai như “đón quý bà ở cửa ra máy bay”?

Vụ việc xe biển xanh đón "quý bà" ở cầu thang máy bay – Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi người được xe biển xanh đón tại cầu thang cửa ra máy bay là người nhà của một lãnh đạo cấp Bộ. Tuy nhiên đến thời điểm này, Bộ Công Thương vẫn chưa có thông tin chính thức để làm sáng tỏ những thông tin đồn đoán trên.



Cùng nhìn lại một số vụ việc “quan Việt” xài xe biển xanh sai quy định từng gây xôn xao.

Từ chiếc xe biển xanh sai quy định của Trịnh Xuân Thanh

Vào tháng 6/2016, cũng giống như vụ việc xe biển xanh đón "quý bà" ở cầu thang máy bay, khi đó, dư luận đã dậy sóng về việc Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe cá nhân Lexus gắn biển xanh.

Mặc dù sau đó, trước phản ứng của dư luận, ông Trịnh Xuân Thanh, đã phải trả lại biển số xanh được cấp tạm này, đồng thời thanh minh rằng, xe này được mượn của một người bạn, vốn có biển kiểm soát 29A-79093.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khi đó cũng giải thích do địa phương thiếu xe nên ông Thanh mượn chiếc xe hơn 5 tỷ này đưa vào Hậu Giang để tiện công tác. Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an Hậu Giang cấp biển số xanh 95A-0699 cho xe tư nhân nhằm phục vụ việc đi lại của ông Thanh.

Trịnh Xuân Thanh và chiếc xe biển xanh từng gây xôn xao dư luận.

Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xác định Trịnh Xuân Thanh thời điểm đó không thuộc diện được xe biển xanh đưa đón. Lúc này, Tỉnh ủy Hậu Giang mới thừa nhận việc cấp biển xanh cho xe Lexus LX570 là sai.

Chưa dừng lại ở đó, báo chí khi đó cũng phản ánh những câu chuyện về con đường công danh kỳ ảo của ông Thanh và tình trạng thua lỗ nặng của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng và lên làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, ông Thanh cũng được giới thiệu ứng cử và và trúng cử ĐBQH khóa 14.

Hơn một tuần sau, ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí nêu liên quan đến Phó chủ tịch UBND Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Từ đó hàng loạt sai phạm của Trịnh Xuân Thanh được các cơ quan chức năng phanh phui. Trịnh Xuân Thanh sau đó đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bị khởi tố, truy tố phải nhận những mức án do những hành vi vi phạm pháp luật mà Thanh đã gây ra.

Đến chuyện lùm xùm bốn xe Lexus biển xanh tiền tỷ ở Sóc Trăng

Cũng vào tháng 6/2016, dư luận tỉnh Sóc Trăng xôn xao về những thông tin cho rằng công an tỉnh Sóc Trăng đã dùng tiền xử phạt vi phạm giao thông “tậu” xe sang - Lexus 570 cho lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sai quy định.

Cụ thể, trong tổng 4 xe Lexus biển số xanh nói trên, một chiếc được đậu trong nhà xe của Tỉnh ủy, một chiếc ở UBND tỉnh, hai chiếc còn lại do công an tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Đặc biệt, 1/2 xe Lexus biển số xanh tại cơ quan công an được cho là thường xuyên đưa đón một lãnh đạo công an tỉnh. Có lần người dân “bắt gặp” chiếc xe này dừng trước cổng một bệnh viện chuyên khoa mắt ở TP.HCM…

Ảnh minh họa.

Khi đó, trao đổi với báo chí, Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an) cho biết, khi ông còn làm giám đốc công an tỉnh này, ông đã đề xuất 4 chiếc xe nói trên để làm nhiệm vụ dẫn đoàn mỗi khi có cán bộ cấp cao đến làm việc và được bộ công an đồng ý cho mua 4 xe Lexus miễn thuế từ tiền xử phạt vi phạm giao thông, tổng cộng chỉ hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi dư luận phản ứng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã “trả” xe lại cho công an quan lý. Thông tin này được ông Nguyễn Văn Thể khi đó là Bí thư tỉnh Sóc Trăng xác nhận với báo chí.

Chiếc xe biển xanh khiến ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật

Ngày 6/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Lý do ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật là do vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Trong đó, một trong những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh là sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực. Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng công bố một trong những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là nhận và sử dụng xe do một doanh nghiệp tặng.

Vào tháng 2/2017, báo chí phát hiện ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng chiếc xe biển xanh mang BKS 43A – 299.99 khi đi công vụ. Chiếc xe này thuộc hãng Toyota Avalon Limited và được xác định do một doanh nghiệp tặng cho Thành ủy Đà Nẵng. Giá trị chiếc xe theo công bố của Thành ủy Đà Nẵng là 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên theo tìm hiểu trên thị trường, chiếc xe có giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Bí thư thành ủy Thanh Hóa sử dụng xe biển xanh trung ương

Tháng 3/2017, dư luận xôn xao việc ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa dù chỉ là lãnh đạo một đơn vị trực thuộc tỉnh nhưng lại được sử dụng xe ô tô mang biển 80B vốn chỉ dành cho các cơ quan trung ương.

Khi đó, Văn phòng Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 80B-4778 hiệu Mercedece Benz được đăng ký lần đầu vào ngày 2/6/2003, chủ phương tiện ban đầu là Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 4/2016, chiếc xe được bàn giao về cho Thành ủy TP Thanh Hóa sử dụng. Từ đó đến nay, chiếc xe được phục vụ đưa ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đi họp và giải quyết công vụ.

Lùm xùm xe biển xanh dự đám cưới con trai Bí thư tỉnh Lai Châu

Vào tháng 12/2017, báo chí đồng loạt đưa tin hàng loạt xe biển xanh đưa khách đi dự đám cưới con trai Bí thư tỉnh ủy Lai Châu - Nguyễn Khắc Chử và con gái Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - Đỗ Ngọc An tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội) vào trưa ngày 3/12. Vụ việc trên thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với PV Kiến Thức khi đó, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu - Nguyễn Khắc Chử xác nhận việc tổ chức đám cưới cho con trai lấy con gái Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vào lúc 10h30 trưa ngày 3/12. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu cho rằng, việc báo chí thông tin như vậy là chưa chính xác.

"Theo truyền thống văn hóa, khi tổ chức đám cưới cho con trai thì tôi mời khách. Còn họ đi gì sao quản lý được. Chúng tôi có bố trí phương tiện cho người ta đâu", Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, ông Nguyễn Khắc Chử cho biết thêm.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - Đỗ Ngọc An cũng cho rằng, thông tin như báo chí phản ánh về đám cưới hoành tráng, hàng loạt xe biển xanh đưa đón khách là không chính xác.

Nhiều ôtô biển xanh chở cán bộ nghỉ hưu đi ăn cưới

Vào tháng 3/2/2018, người dân TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) ngạc nhiên khi thấy hơn chục ôtô biển số xanh của nhiều tỉnh miền Tây chở người đến dự đám cưới tại một nhà hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi. Những chiếc xe này sau đó được hướng dẫn chạy vào đậu trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Sóc Trăng.

Theo báo chí đưa tin khi đó, số xe biển xanh này đến từ nhiều tỉnh như Cần Thơ có hai chiếc 7 chỗ biển số 65A-002.38, 65E-0604. Các tỉnh có một chiếc là An Giang (67A-001.92), Trà Vinh (84A-000.68), Kiên Giang (68A-001.12), Tiền Giang (63A-004.36), Bạc Liêu (94A-001.18)...

Nhiều xe biển xanh dự tiệc cưới. Ảnh: Zing.vn

Kiểm tra trên hệ thống đăng kiểm đường bộ cho thấy chủ sở hữu các ôtô biển số xanh chở người đi ăn cưới ở Sóc Trăng là của Cục Thống kê TP Cần Thơ và các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang...

Trao đổi với báo chí khi đó, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu Đỗ Thị Phượng cho biết bà đang đi công tác ở TP.HCM. Một ngày trước, một số cán bộ nghỉ hưu (từng công tác tại Cục Thống kê Bạc Liêu) hỏi mượn xe đi đám cưới ở Sóc Trăng. Do nể nang và khó từ chối, bà đã cho tài xế dùng xe công đưa cán bộ hưu trí đi ăn cưới, dù biết đây là việc không đúng.