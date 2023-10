Thưởng nóng Công an phá vụ án 2 nữ lao công bị bắn khi đang quét rác

Sáng ngày 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã khen thưởng nóng 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh 2 nghi phạm bắn 2 nữ lao công sau 30 giờ gây án.



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho Công an tỉnh 100 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại buổi khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh khi vào cuộc điều tra khám phá rất nhanh vụ án.

Đồng thời tuyên dương, khen thưởng Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ để giữ bình yên cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho Công an tỉnh

Cũng tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm; kịp thời truy bắt nhanh hai đối tượng gây án, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, khoảng 1h ngày 5/10, đối tượng Trần Viết Đông (24 tuổi, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đến đoạn đường Phạm Văn Đồng thuộc Tổ 6, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Tại đây hai đối tượng đã xảy ra cãi vả với chị Lê Thị Minh Khải (SN 1988; thường trú tại Tổ 8, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi) và chị Võ Thị Lưu (SN 1981, trú tại Tổ 1, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Quảng Ngãi đang dọn vệ sinh tại đoạn đường trên.

Sau đó đối tượng Đông đã dùng tay đánh chị Khải và chị Lưu. Đông cũng cùng súng bắn 5 phát vào người chị Khải gây thương tích ở phần đùi trái và ống quyển chân trái và chị Lưu bị thương ở phần đùi bên trái.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai nữ lao công được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hai đối tượng Đông và Nga đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và mang súng về nhà trọ tại Tổ 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa cất giấu, sau đó thuê nhà nghỉ để nghỉ qua đêm và sáng sớm đi xe mô tô qua nhiều địa bàn và đến huyện Ba Tơ lẩn trốn trên núi với ý định chạy trốn lên Kon Tum.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 7h ngày 6/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bắt giữ 2 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Viết Đông và Nguyễn Đức Nga để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.