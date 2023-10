Hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác: Đã bắt giữ 2 nghi phạm

Sáng 6/10, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).



Cả hai nghi phạm đều tạm trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nga và Đông là hai đối tượng đã hành hung, dùng súng bắn 2 nữ lao công Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi vào rạng sáng 5/10.

Hai nữ lao công sau khi bị hành hung.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 5/10, chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi), nhân viên của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn khu vực chợ tạm (TP.Quảng Ngãi).

Lúc này, hai đối tượng nam thanh niên bất ngờ dừng xe, đánh chị Khải. Khi chị Lưu chạy lại can ngăn, một đối tượng đã rút súng bắn vào chân . Sau đó tiếp tục dùng súng bắn chị Khải. Đáng chú ý, trước khi bỏ đi, hai đối tượng còn tiếp tục đánh hai nữ lao công.

Sau khi xảy ra sự việc, hai nữ lao công được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả chụp phim cho thấy, cả hai chị đều có viên đạn trong đùi và bắp chân.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể hai nữ lao công. Dị vật có hình viên đạn chì nhưng rất may hai nạn nhân không bị liệt chi dưới, không tổn thương thần kinh và hiện sức khỏe tạm thời ổn định.

Chiều ngày 5/10, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An cùng đại diện các hội, đoàn thể đã đến Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng để thăm hỏi, động viên tinh thần 2 nữ nhân viên của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Ông Võ Thanh An đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc và tặng quà động viên đến chị Võ Thị Lưu và Lê Thị Minh Khải, bị một số đối tượng hành hung vào rạng sáng ngày 5/10. Ông An cho biết, lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo Công an tỉnh, Công an TP.Quảng Ngãi sớm điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo bình yên cho nhân dân.