Thuê tài khoản xe ôm công nghệ chiếm đoạt tài sản của khách hàng

Ngày 16/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Phong (SN 1999) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Diệu (SN 1999) cùng thường trú tại Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam, về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Đào Văn Phong và Nguyễn Văn Diệu.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2023, do không có việc làm nên Phong đã thuê tài khoản ứng dụng “tài xế BE” để làm nghề xe ôm, giao hàng cho hãng BE. Khoảng 11h ngày 29/6/2024, Phong nhận giao hàng từ địa chỉ 32K Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, đến 475 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.

Khoảng 11h06 cùng ngày, Phong đến địa chỉ 32K Lý Nam Đế thì thấy đây là cửa hàng mua bán, sửa chữa máy tính. Cho rằng hàng hóa khách đặt đi giao sẽ là tài sản đắt tiền nên Phong đã nảy sinh ý định chiếm đoạt để mang đi bán. Sau khi nhận hàng, Phong bấm hủy đơn hàng rồi điều khiển xe máy đi đến khu vực phố Hàng Bông, mở hàng ra thì thấy bên trong có máy tính xách tay và linh kiện máy tính.

Sau đó, đối tượng về phòng trọ ở ngõ 23 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, kể với bạn cùng phòng trọ là Nguyễn Văn Diệu. Phong mở ba lô và túi ra xem thì thấy bên trong có: 03 chiếc webcam kẹp, 06 bàn phím laptop, 01 quạt tản nhiệt laptop, 04 sạc Laptop, 01 pin Laptop, 01 Macbook Pro 13 inch, 05 màn hình Laptop, 02 main Laptop. Phong rủ Diệu cùng về quê Hà Nam để bán số hàng hóa trên lấy tiền tiêu xài.

Về đến Hà Nam, Phong đi tìm chỗ để bán số hàng trên nhưng không có ai mua nên Phong đã bàn với Diệu mang hàng quay lại Hà Nội bán. Sau đó, biết tin cơ quan Công an điều tra, mời lên làm việc, hai đối tượng đã đến Công an phường Cửa Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.