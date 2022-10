Xôn xao “Anna Bắc Giang” có trăm triệu nhờ bán hàng online

Mới đây theo nguồn tin từ báo Vietnamnet cho biết trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ninh Thị Vân Anh (tức Anna Bắc Giang) đã nộp 148 triệu đồng cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết khắc phục hậu quả, ngay sau khi cơ quan này khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ việc thuê ô tô rồi mang đi bán. Ảnh: Lê Huân Theo đó Ninh Thị Vân Anh khai số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: Cắt ra từ clip Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền trên MXH, netizen lập tức bàn tán xôn xao và khá bất ngờ với tài năng kiếm tiền trên mạng của "cô dâu lừa đảo" này mặc dù cô nàng đang dính tai tiếng. Ảnh: Vietnamnet Thậm chí trong lần livestream bán hàng gần nhất "Anna Bắc Giang" còn thu hút lượng lớn người xem qua hình thức liên kết với TikTok Shop. Đỉnh điểm, buổi phát sóng của cô còn thu hút hơn 15.000 tài khoản theo dõi trực tiếp. Trong các buổi livestream, "Anna Bắc Giang" liên tục giới thiệu các sản phẩm như quần áo, ốp điện thoại và phớt lờ nhanh chóng những bình luận tiêu cực. Suốt thời gian vừa qua sự việc lừa đảo tình và tiền với số tiền lên đến 17 tỷ của cô gái với biệt danh "Anna Bắc Giang", hay Tina Dương luôn là chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Từ khi xảy ra ồn ào trên mạng xã hội đến nay, Công an TP Phan Thiết đã 2 lần mời cô nàng đến làm việc. Thời gian qua tuy đang nằm trong tầm kiểm soát của công an nhưng cô nàng tai tiếng vẫn trong trạng thái nàng thơ yêu đời, nhởn nhơ livestream bán hàng khiến nhiều người khó chịu. Thậm chí theo dõi trang cá nhân "Anna Bắc Giang" vẫn sống "trơ trơ", tỏ ra ngây thơ và cực "chill" với hiện tại. Xem cuộc sống cô đăng tải cứ tưởng cô đang đi nghỉ dưỡng ở một vùng quê lãng mạn nào đó, điều đó làm không ít người ngán ngẩm. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây theo nguồn tin từ báo Vietnamnet cho biết trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ninh Thị Vân Anh (tức Anna Bắc Giang) đã nộp 148 triệu đồng cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết khắc phục hậu quả, ngay sau khi cơ quan này khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ việc thuê ô tô rồi mang đi bán. Ảnh: Lê Huân Theo đó Ninh Thị Vân Anh khai số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: Cắt ra từ clip Ngay sau khi thông tin trên được lan truyền trên MXH, netizen lập tức bàn tán xôn xao và khá bất ngờ với tài năng kiếm tiền trên mạng của " cô dâu lừa đảo " này mặc dù cô nàng đang dính tai tiếng. Ảnh: Vietnamnet Thậm chí trong lần livestream bán hàng gần nhất "Anna Bắc Giang" còn thu hút lượng lớn người xem qua hình thức liên kết với TikTok Shop. Đỉnh điểm, buổi phát sóng của cô còn thu hút hơn 15.000 tài khoản theo dõi trực tiếp. Trong các buổi livestream, "Anna Bắc Giang" liên tục giới thiệu các sản phẩm như quần áo, ốp điện thoại và phớt lờ nhanh chóng những bình luận tiêu cực. Suốt thời gian vừa qua sự việc lừa đảo tình và tiền với số tiền lên đến 17 tỷ của cô gái với biệt danh "Anna Bắc Giang", hay Tina Dương luôn là chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Từ khi xảy ra ồn ào trên mạng xã hội đến nay, Công an TP Phan Thiết đã 2 lần mời cô nàng đến làm việc. Thời gian qua tuy đang nằm trong tầm kiểm soát của công an nhưng cô nàng tai tiếng vẫn trong trạng thái nàng thơ yêu đời, nhởn nhơ livestream bán hàng khiến nhiều người khó chịu. Thậm chí theo dõi trang cá nhân "Anna Bắc Giang" vẫn sống "trơ trơ", tỏ ra ngây thơ và cực "chill" với hiện tại. Xem cuộc sống cô đăng tải cứ tưởng cô đang đi nghỉ dưỡng ở một vùng quê lãng mạn nào đó, điều đó làm không ít người ngán ngẩm. Ảnh: Tổng hợp