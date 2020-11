Thuê người bắt cóc con gái, người mẹ bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật

Thông tin mới nhất liên quan vụ chồng đâm chết người khi cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc ở Vĩnh Long, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Võ Thị Kim Chi (SN 1967, tạm trú tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) cùng con trai bà Chi là Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi) về tội bắt giữ người trái pháp luật. Cùng tội danh này, 4 bị can khác cũng bị khởi tố.



Bà Võ Thị Kim Chi được xác định có vai trò cầm đầu, thuê người từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt cóc chính con gái mình là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) dẫn đến vụ án chồng đâm chết người khi cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc ở Vĩnh Long.

Kết quả điều tra cho thấy, xuất phát từ việc không muốn con gái là Võ Thị Thúy Hằng sống chung với người chồng hiện tại là Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), bà Chi đã thuê người từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái.

Hình ảnh vụ bắt giữ người trái pháp luật được camera ghi lại.

Khoảng 10h ngày 15/11, Nguyễn Thanh Nhựt con trai bà Chi, cũng là em gái chị Võ Thị Thúy Hằng cùng 5 đối tượng đi trên ô tô 7 chỗ xuất hiện trước quán cà phê Tâm Giao của gia đình Trần Ngoại Giao (SN 1990, tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) khống chế và dùng bình xịt hơi cay vợ Giao là chị Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991) đưa lên ô tô.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ, Giao và người thân chạy ra can ngăn nhưng bị 1 đối tượng xịt hơi cay chống trả. Trong lúc xô xát, Giao dùng thanh sắt dài khoảng 1,5m đâm 1 người làm tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, Giao đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Võ Thị Kim Chi là người đã thuê 5 thanh niên gồm Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Dương Văn Tiến (SN 1985, trú tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Minh Tuấn để bắt con gái. Tham gia vụ việc còn có Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, trú huyện Long Hồ - con trai bà Chi). Nhận lời, nhóm này cùng đi trên ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 72A-215.22 từ Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt chị Hằng.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong quán cà phê cho thấy, khoảng 10h ngày 15/11, 1 thanh niên mặc áo sơ mi dài tay bước vào quán, sau đó ô tô dừng trước quán và 1 thanh niên từ xe bước xuống xịt hơi cay vào quán. Tiếp đến, 3 thanh niên khống chế, lôi chị Hằng đưa lên ô tô. Lúc này, trong nhà có tiếng la thất thanh: “Cướp, cướp, cướp…” Nghe tiếng tri hô, Giao từ ngoài vườn chạy ra giải cứu vợ thì bị xịt hơi cay nên dùng thanh sắt dài khoảng 1,5m chống trả.

Trong lúc xô xát, Giao đâm trúng Nguyễn Minh Tuấn làm tử vong tại chỗ, Nguyễn Văn Dũng và 1 người khác bị thương. 3 người còn lại, trong đó có Nguyễn Thanh Nhựt bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên công an địa phương đã bắt giữ được 2 người. Sau đó, Nguyễn Thanh Nhựt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo cơ quan điểu tra, thời điểm nhóm thanh niên đi trên ô tô vào nhà bắt chị Hằng thì Giao đang cầm thanh sắt có mũi nhọn lột dừa ngoài vườn. Nghe tiếng kêu cứu, Giao vội vàng chạy ra và dùng thanh sắt này chống trả.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc khởi tố bà Võ Thị Kim Chi – mẹ chị Hằng và nhóm đối tượng trên (trong đó có em trai chị Hằng) về tội bắt giữ người trái pháp luật là có cơ sở.

Luật sư Cường cho rằng, ngoài dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật, hành vi của bà Võ Thị Kim Chi và nhóm đối tượng còn có dấu hiệu tội cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có đầy đủ các quy định để bảo vệ quyền tự do thân thể, quyền cư trú của công dân. Theo đó mọi việc bắt, giữ, giam người đều phải theo trình tự thủ tục luật định, do người có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Việc cá nhân tổ chức nhiều người, sử dụng hung khí đến bắt giữ người khác mang đi khỏi nơi cư trú của họ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đây là hành vi bắt, giữ người trái pháp luật đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho rằng, pháp luật quy định quyền tự do thân thể của công dân, đặc biệt là với những công dân đã thành niên. Do đó, dù mẹ hay em trai của chị Hằng cũng không được phép ép buộc, bắt giữ người phụ nữ này như diễn biến trong vụ việc này.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, mẹ chị Hằng được xác định là người chủ mưu, đã thuê nhóm đối tượng 6 người và em trai chị Hằng đến bắt giữ chị Hằng mang đi nơi khác vì không đồng ý việc con gái mình chung sống với anh Giao. Do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này và làm rõ mối quan hệ hôn nhân giữa chị Hằng và anh Giao.

Trong trường hợp hai người có hôn nhân hợp pháp, hành vi này liền một lúc xâm phạm nhiều khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ trong đó có quyền tự do thân thể công dân và tự do hôn nhân của công dân. Bởi vậy hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt, giữ người trái pháp luật và tội cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

Theo luật sư Cường, đây là hành vi thể hiện thái độ coi thường pháp luật, vi phạm quyền tự do thân thể, tự do cư trú, tự do hôn nhân của công dân. Hành vi này có dấu hiệu tội phạm. Bởi vậy, nếu thông tin ban đầu là đúng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố mẹ chị Hằng và các đối tượng nêu trên cùng về một tội danh là tội bắt, giữ người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 BLHS năm 2015. Trường hợp hành vi được xác định là phạm tội “có tổ chức”, nhóm đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Ngoài ra, nếu quan hệ giữa anh Giao và chị Hằng là hôn nhân hợp pháp, tự nguyện, người mẹ và em trai có hành vi cản trở hôn nhân gây hậu quả nghiêm trọng, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, những người này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 181 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện.

>>> Clip Vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết côn đồ, bị khởi tố tội giết người: