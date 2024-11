Cảnh sát biển bắt được nhiều tàu vi phạm trên biển Tây Nam

Ngày 24/11, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam đã áp giải 2 tàu có hành vi vi phạm về mua bán dầu DO trên biển, không có hóa đơn chứng minh hợp pháp, về cảng Hải đội 422 Hải Đoàn 42 Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 (xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và bàn giao cho BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: đưa tàu vì phạm về Vùng Cảnh sát biển 4

Thực hiện kế hoạch số 775/KH-TS2 ngày 8/11, của Đoàn Trinh sát số 2 về mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/11, tại khu vực biển Kiên Giang, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Xẻo Nhàu – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện, kiểm tra 2 tàu mang số hiệu KG-56950 và KG-91482-TS cập mạn, sang mạn dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam bắt quả tang tàu chở và mua bán dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu KG-56950 vỏ sắt, do thuyền trưởng Nguyễn Thị Thu Sáu (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), chở dầu khoảng 85.000 lít dầu DO (theo lời khai của thuyền trưởng Nguyễn Thị Thu Sáu). Khi đang bơm 35.000 lít dầu DO cho tàu cá vỏ gỗ KG-91482-TS do ông Phạm Hoàng Anh (SN 1980, hộ khẩu thường trú phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra bà Nguyễn Thị Thu Sáu và thuyền viên chỉ xuất trình được 3 hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh nghiệp tư nhân Phạm Thị Xuyên xuất bán tổng 85.000 lít dầu DO cho bà Trương Thị Ngâm, và không xuất trình được giấy tờ nào khác về hàng hóa; một thuyền viên trên tàu không có chứng chỉ về tàu dầu.

Trinh sát niêm phong bồn chứa dầu DO trên tàu.

Còn tàu do ông Phạm Hoàng Anh làm thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được giấy phép vận chuyển của dầu DO, không giải thích được việc dùng tàu cá cải hoán để vận chuyển dầu.

Trước đó nữa, vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 21/11, tại khu vực biển cách đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang khoảng 25 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG-93815-TS. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác làm việc với 4 thuyền viên do ông Dương Văn Năng làm thuyền trưởng.

1 trong 3 tàu vận chuyển, mua bán dầu DO trên vùng biển Tây Nam, nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bị tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra ban đầu, trên tàu KG-93815-TS đang chở khoảng 55.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu DO trên tàu, thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Ngay sau khi lập biên bản vụ việc, tất cả các tất cả 3 tàu nói trên đều được tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam áp giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 422 thuộc Hải đoàn 42 BTL Vùng Cảnh sát biển 4, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.