Hải Dương: Xả thải vượt quy chuẩn, một DN vốn Trung Quốc bị xử phạt

(Kiến Thức) - Do hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép, Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc bị xử phạt 96 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa xử phạt Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam (đóng trên địa bàn xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) 96 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép và buộc công ty này phải khắc phục hậu quả.

Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam. Ảnh: CA tỉnh Hải Dương.

Trước đó, từ phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 4/11/2020, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng, Công an xã Lương Điền tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam có dấu hiệu xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, nước thải do Công ty thải qua đường ống thoát nước ra hệ thống thoát nước công cộng bên cạnh Quốc lộ 38 có màu xanh dương bất thường. Lực lượng chức năng đã thu mẫu nước thải sau sản xuất của công ty để phân tích, giám định.

Sau khi có kết quả phân tích, giám định, mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam về hành vi xả nước thải vượt quá quy chuẩn cho phép, mức phạt 96 triệu đồng và buộc Công ty phải khắc phục hậu quả.

Được biết, Công ty TNHH quốc tế YIHong Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, ngành nghề là in bề mặt các sản phẩm đế giầy.

