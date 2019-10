Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên 'bắt cóc trẻ con, xâm phạm chỗ ở'

Địa điểm này là nơi ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM; ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND quận 4; bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 1 cùng khoảng 30 người có hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Chiếc taxi cùng tài xế hôm xảy ra vụ việc cũng được đưa đến trước ngôi nhà nói trên để thực nghiệm.

Trước đó, ngày 2/10, Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) và Nguyễn Hải Nam (SN 1974, Phó Chánh án TAND 4) về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Đồng thời, đã thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở của Lâm Hoàng Tùng.

Ông Tùng và ông Nam bị bắt để điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên cũng được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 xác định việc ông Lâm Hoàng Tùng có hành vi thuê Công ty bảo vệ Thành Hồ và Văn phòng Thừa Phát Lại Quận 1 lập vi bằng về việc lấy lại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đưa những người đang sinh sống trong nhà ra ngoài; thuê Công ty TNHH Vận tải Đông Tây Nam Bắc tháo cửa phòng, thiết bị nội thất…là không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà tự ý thực hiện.

Riêng ông Nguyễn Hải Nam đã có lời nói và hành động hỗ trợ cho Tùng trong quá trình mang các cháu bé ra khỏi nhà, góp phần giúp sức cho Tùng thực hiện hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Trước đó, Công an quận 1 nhận được đơn tố cáo của bà Huỳnh Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác" xảy ra tại nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

Theo đó, chiều 19/9, ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM; ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND quận 4; bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 1 cùng khoảng 30 người đến nhà bà Thảo (lúc này bà Thảo không có nhà).

Sau đó, nhóm người này đuổi bà Huỳnh Thị Lụa (người giúp việc nhà của bà Thảo) ra khỏi nhà, đưa 3 con của bà Thảo ra ngoài và chiếm giữ căn nhà trên.

Qua điều tra, công an xác định căn nhà trên bà Thảo mua lại của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, thường trú quận 1) vào năm 2017, hiện đang tranh chấp, bà Thảo đã có đơn khởi kiện và Tòa án nhân dân quận 1 đang thụ lý giải quyết.