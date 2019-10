Ảnh triều cường ở TP HCM khiến dân khóc thét

Mới đây, TP HCM đang trong đợt triều cường kỉ lục, hàng loạt các tuyến đường ngập nước liết tiếp trong nhiều ngày gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM ngập sâu từ 0,2-0,3m, có nơi lên tới gần 0,5m khiến nhiều xe máy, kể cả ô tô chết máy, việc di chuyển của người dân rất khó khăn do tình trạng ngập nước. (Ảnh: Baodautu) Người dân TP HCM vật vã với triều cường vào chiều tối tại đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. (Ảnh: Baodautu) Nước ngập mênh mông trong một quán ăn tại quận 2, TP HCM. (Ảnh: Baodautu) Khu Thảo Điền Quận 2, mực nước ngập sau đến nửa ô tô và được cho là những điểm ngập nặng nhất Quận 2. (Ảnh: Baodautu) Người dân tại bán đảo Bình Quới quận Bình Thạnh phải bơm nước khỏi nhà vì triều cường. (Ảnh: Baodautu) Người dân vật vã đi trên những con đường ngập nước. (Ảnh: Baodautu) Tại khu Bình Quới, quận Bình Thạnh nhiều hộ dân phải kê ghế ngồi vì đường ngập đầy nước. (Ảnh: Baodautu) Triều cường dâng cao khiến một đoạn bờ bao dài 30m tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3, thuộc đường Mễ Cốc, quận 8 (TP HCM) bị vỡ toang khiến hàng trăm nhà dân ngập nặng. (Ảnh: Vietnamnet) Do triều cường lên cao khiến cả trăm người dân vật vã khi di chuyển đến nơi làm việc, đưa con nhỏ đi học. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều phụ huynh phải lội qua dòng nước cõng con đi học. (Ảnh: Vietnamnet) Nước tràn vào khu dân cư khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. (Ảnh: Vietnamnet) Nước ngập sâu đến nửa mét khiến việc di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều đoạn nước ngập sâu nguy hiểm, người dân phải dừng xe đợi mực nước phía trước rút mới dám đi qua. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều phương tiện bị hỏng khi đi qua khu vực nước ngấp sâu. (Ảnh: Vietnamnet) Triều cường dâng cao gây áp lực lớn khiến đoạn bờ kè gần khu vực cầu Kênh Ngang số 3 bị vỡ. Lực lượng chức năng quận 8 phải huy động hơn 150 dân quân, vận chuyển gần 10 ngàn bao cát để be bờ khắc phục sự cố. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân xây tạm các vách tường gạch ngăn nước vào nhà, sớm ổn định lại cuộc sống. (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, ngày 28/9, triều cường tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh khiến nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng tại TP HCM bắt đầu ngập. Nước từ sông Sài Gòn theo các đường cống trào lên mặt đường Xa lộ Hà Nội, Song Hành, đoạn qua phường An Phú (quận 2), gây ngập cục bộ. (Ảnh: Zing) Nước tràn vào đường khiến việc đi lại khó khăn, giao thông di chuyển trên tuyến đường này cũng bị ùn ứ, một số đoạn trên đường Song Hành nước ngập lút nửa bánh xe máy. (Ảnh: Zing)

