Bị chồng đánh, xích chân... chua xót phận phụ nữ Việt

1. Chồng dùng xích, trói vợ vào cột đánh đập: Tối 9/9, chị N.T.G. (trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) bị chồng dùng xích sắt trói vào cột nhà để đánh đập. (Ảnh: VTC) Nguyên nhân bà G. bị chồng đánh, dùng xích trói vào cột nhà do ông chồng đòi tiền đi đánh bạc nhưng bà G. không cho. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền huyện Phong Điền phải can thiệp, "giải cứu". Được biết sau sự việc, bà G. cũng đã nộp đơn ly dị ra tòa. Ông Dương bị xử phạt hành chính về hành vi của mình. (Ảnh: Phunuvietnam) 2. Chồng dùng dao đâm vợ tử vong do xảy ra mâu thuẫn: Ngày 29/9, do xảy ra mâu thuẫn ông Nguyễn Hồng C. (SN 1946) đã dùng dao đâm vợ là bà Nguyễn Thị B. (SN 1949, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại chỗ. Sau khi đâm vợ chết, ông C. tự đâm vào người 3 nhát và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 3. Cựu cán bộ công an đánh vợ dã man tại sân bệnh viên: Ngày 25/9, chị Nguyễn Thị Q. Tr. (35 tuổi, trú tại phường Sông Trí) đã bị chồng cũ tên là Nguyễn Chiến Thắng (34 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đánh đập dã man tại khu vực sân của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hành hung chị Tr. xong, Thắng đã lên xe ô tô rời khởi hiện trường. Còn chị Tr. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi Thắng đánh vợ cũ. Người đàn ông tên Thắng từng là cán bộ công an, công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh nhưng năm 2016 đã xin ra khỏi ngành. Hai vợ chồng Thắng đã có 2 con nhưng ly hôn cách đây 4 năm trước. 4. Dùng tay đánh vợ tử vong do nghi ngoại tình: Ngày 16/9, Phạm Xuân Hương (SN 1970, trú xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã đánh vợ là chị T. (SN 1997, quê Bến Tre, tạm trú xã Điền Xá) tử vong tại nhà riêng do nghi ngoại tình. Sau khu xảy ra vụ việc, cơ quan công an tỉnh Nam Định đã triệu tập Hương để điều tra, làm rõ hành vi giết người. 5. Nghi ngoại tình chồng dìm đầu vợ xuống hồ bơi: Tối 13/9, do nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Tuyết M. (SN 1988) có quan hệ với người khác nên Phạm Chí Linh (SN 1986, trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã đẩy vợ xuống hồ bơi gia đình, sau đó bóp cổ, quăng quật, dìm vợ xuống nước. (Ảnh: Nld) Sau khi bị chồng đánh, chị M. đã đi khám tại bệnh viện, theo kết quả giám định ban đầu chị M. bị thương tích 5%. Sau đó, chị M. đã viết đơn tố hành vi của chồng. (Ảnh: Nld) Đến ngày 29/9, cơ quan CSĐT công an huyện Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Linh để điều tra làm rõ tội cố ý gây thương tích. 6. Chồng võ sư đánh vợ nhập viện ở Hà Nội: Tối 26/8, do xảy ra mâu thuẫn về việc di chuyển đồ đạc trong nhà không hỏi ý kiến, anh Nguyễn Xuân Vinh (1987, là võ sư) đã lao vào đấm đá, ném đồ vật vào vợ là chị Vũ Thu L. (SN 1992) phải nhập viện điều trị. Không những vậy, lúc anh Vinh lao vào đánh chị L. đang bế con nhỏ 2 tháng. Chứng kiến sự việc trên khiến nhiều người bức xúc về hành vi của người chồng. 7. Chồng đánh vợ bầu vỡ nền sọ não, gãy tay chân: Ngày 16/8, chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, trú tại xã Huy Kiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã bị chồng là Huỳnh Văn An (26 tuổi, trú cùng địa bàn) dùng cây gỗ dài đánh đập lên đầu, tay, chân. Sau đó, chị Mến bỏ chạy ra khỏi nhà thì anh An dùng dao đuổi theo chém liên tiếp vào người. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do xảy ra mâu thuẫn sau khi anh Anh đi nhậu về. (Ảnh: Thảo Nguyên) 8. Chồng đánh vợ bầu 8 tháng vì mua hàng online: Ngày 28/7, chị Lê Thị Kim T. (22 tuổi, trú tại xóm Đông Hà, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) bị chồng là T.A. đánh dù đang mang bầu 8 tháng vì lén mua một đôi giày trị giá 135.000 đồng trên mạng. Tiếp nhận được thông tin sự việc, công an xã Đông Hiếu đã triệu tập anh T.A đến trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc.

