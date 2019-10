Con gái ông Triệu Tài Vinh được nâng điểm... học trường nào?

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi được nâng điểm. Do bị phát hiện sớm, thí sinh được trả về điểm thực trước mùa xét tuyển đại học 2018.

Tháng 7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngày 18/9, tại phiên sơ thẩm xét xử hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông) cùng ba đồng phạm, TAND tỉnh Hà Giang thông báo hoãn đến ngày 14/10.

Ngày 1/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố danh sách 46 cán bộ bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm thi THPT quốc gia.