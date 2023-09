Cụm CN Cẩm Lệ: Bùn đất tràn xuống khu dân cư sau mưa lớn

Sáng 25/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ. Tại khu vực Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bùn, đất đổ tràn xối xả ra khu dân cư lân cận. Bùn, đất trôi theo dòng nước từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ ra tuyến đường Cầu Đỏ - Tuý Loan khiến tuyến đường huyết mạch trông như đường làng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thuộc danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực đã được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt năm 2019. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn chưa có đường giao thông khớp nối, chưa có phương án xử lý nước thải. Trong quá trình tổ chức thi công đắp đất hệ mái taluy âm của Cụm công nghiệp, mỗi khi có mưa lại xảy ra tình trạng một lượng đất đắp trôi theo dòng nước xuống các đường kiệt hẻm của khu dân cư nằm tiếp giáp với cụm công nghiệp. Bùn, đất, nước thải tràn vào nhà một hộ dân gần cụm công nghiệp Cẩm Lệ để lại 1 lớp bùn gần 20 cm. Khu vui chơi của trẻ em ở gần đó cũng ngập trong bùn đất dù Đà Nẵng mới trải qua một trận mưa lớn sáng 25/9. Cách đây 1 tuần, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Theo thiết kế, để hạn chế bùn đất, phần ta luy sẽ được trồng cây xanh cách ly, trồng cỏ để giữ đất, bùn không bị trôi xuống nhà dân. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thực địa, thấy những câu bạch đàn con trồng loe hoe phải nhìn kỹ mới thấy, ông Quảng yêu cầu ban quản lý dự án xem xét lại cách triển khai các giải pháp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý chủ đầu tư và đơn vi thi công tính toán hết những tác động để có biện pháp, chủ trương giải quyết tổng thể không để ảnh hưởng đến nhà dân trong quá trình triển khai Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

