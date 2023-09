Tháo dỡ căn nhà bốn mặt tiền ở TP HCM: Điểm loạt nhà độc lạ

Tháo dỡ căn nhà bốn mặt tiền nằm giữa đường suốt nhiều năm: Ngày 25/9, ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP HCM cho biết quận sẽ tháo dỡ căn nhà án ngữ bốn mặt tiền trên địa bàn quận nhiều năm nay. Căn nhà số 845 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP HCM) nằm giữa giao lộ Âu Cơ và Lũy Bán Bích - Ba Vân trở nên "độc lạ" trong mắt người đi đường vì có cả 4 mặt tiền. (Ảnh Dân Trí)

Gần 10 năm qua, kể từ năm 2014, sau khi dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) được thực hiện, căn nhà số 845 Âu Cơ vẫn án ngữ giữa giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân với diện tích khoảng 30m2, trở thành nhà 4 mặt tiền vì nằm giữa giao lộ. Hàng ngày lượng xe cộ qua lại giao lộ khá đông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc căn nhà án ngữ giữa giao lộ không chỉ che khuất tầm nhìn người đi đường mà còn khiến giao thông ùn ứ. Khu vực này sẽ được cải tạo thành vòng xoay giao thông, không để cảnh một căn nhà nằm giữa đường như 10 năm qua. Ngôi nhà 420 tấn quay 360 độ ở Bắc Giang: Căn nhà xoay có diện tích 172m2, xây trên khu đất 50 năm, rộng 10ha được ông Nguyễn Văn Lượng, 57 tuổi ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang thuê. Từ khi lên ý tưởng (năm 2009), xin được giấy phép xây dựng (năm 2012) đến khi xây xong (2016). . (Ảnh VOV) Điều đặc biệt của căn nhà này là có thể xoay tròn 360 độ, tương tự như bàn xoay và có thể điều chỉnh để nhà xoay theo mọi hướng, với tốc độ quay khác nhau, chậm nhất là 24 giờ/vòng quay. Căn nhà còn kết nối hệ thống với điện thoại thông minh để có thể xoay nhà từ xa. Vận hành ngôi nhà xoay 420 tấn chỉ cần bộ máy công suất tương đương 1 chiếc quạt, xoay trong bể nước. Hiện toàn bộ nhà đều được nổi nhờ hầm phao ngầm có đường kính 12m và hệ thống chân vịt, trục quay. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống điện nước, nước thải sẽ phải có tâm trục, đào rãnh rất sâu. (Ảnh VOV) Nhà như "hang động Ngưu Ma Vương" ở Hưng Yên: Nằm ngay sát quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên), ngôi nhà 4 tầng của anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị và có phần bí ẩn. Căn nhà được anh Tưởng xây dựng từ năm 2011 và kéo dài trong suốt 3 năm. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà được xây dựng theo lối nhà ống quen thuộc của người Việt, tuy nhiên cách trang trí lại có phần khác biệt. Phần ban công và mái của ngôi nhà cong vút như mái chùa. Chia sẻ về ý tưởng xây dựng căn nhà độc đáo này, anh Tưởng cho biết, bản thân là họa sĩ điêu khắc nên muốn tạo ra một tác phẩm để đời cho bản thân. Ngôi nhà được anh ấp ủ khá lâu trước khi bắt tay thực hiện. Dù tốn công xây dựng là vậy, nhưng nhiều người dân xung quanh cho biết, căn nhà vừa không đẹp lại tạo cảm giác kỳ bí, sợ hãi mỗi khi đi qua. Ngôi nhà điên ở Đà Lạt: Ngôi nhà quái dị" (Crazy House) hay biệt thự Hằng Nga rộng gần 2.000 m2, tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Đà Lạt). Chủ nhân của công trình kiến trúc này là bà Đặng Việt Nga. Bà Nga từng nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow, khi xây dựng công trình này bà mong muốn tạo ra kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá. Công trình bao gồm nhiều tòa nhà và nhà khách, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật... Tất cả đều được thiết kế quanh co, kỳ quặc không theo bất cứ phong cách đặc trưng nào. Từ khi xây dựng vào năm 1990, biệt thự này liên tục trở thành điểm đến gây “sốt” và được nhiều du khách đặc biệt là du khách nước ngoài ghé thăm. Công trình “kỳ quặc” này cũng lọt top các ngôi nhà độc đáo, ấn tượng thậm chí còn được bình chọn là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt du lịch Nhà trên cây kỳ dị ở Hà Nội: Được xây dựng cách đây hơn 20 năm, quần thể nhà độc đáo của nghệ sỹ Đào Anh Khánh được xây dựng trên khu đất rộng 2.000 m2 gồm 5 khu vực chính, bao gồm: 5 ngôi nhà cây, một nhà thủy cung, ba nhà vườn và một nhà sàn. “Trên thế giới đã có những ngôi nhà cây được xây dựng rất ấn tượng, nhưng tại Việt Nam thì chưa, chính vì thế tôi mong muốn mang đến cho mọi người những trải nghiệm khác biệt, được hòa mình với thiên nhiên, được tận hưởng một không gian sống mới, mở hơn, đẹp hơn và trong lành hơn”, nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói về ý tưởng của mình. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho biết, công trình là một tổ hợp nghệ thuật sắp đặt, trong đó có kiến trúc, điêu khắc, ánh sáng, âm thanh… giao hòa với thiên nhiên cây cỏ. Ảnh: Bên trong phòng của một căn nhà cây. Nhà chổng ngược: Ngôi nhà chổng ngược nằm giữa làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) là ý tưởng khởi nghiệp của anh Trần Thanh Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Xuất phát từ mong muốn phát triển du lịch dựa vào thế mạnh của làng hoa, anh Nguyên quyết định xây dựng ngôi nhà “độc nhất vô nhị” với lối kiến trúc úp ngược, thu hút cả ngàn du khách tham quan và chụp ảnh mỗi ngày. Nhà chổng ngược bắt đầu xây dựng từ tháng 6/2019 và hoàn thành vào đầu tháng 11 cùng năm với tổng chi phí gần 800 triệu đồng. Căn nhà có sức chứa hơn 50 người và được xây dựng với kết cấu chịu lực vô cùng chắc chắn. Căn nhà có tổng cộng 5 phòng, toàn bộ nội thất đều được thiết kế ngược nhờ hệ thống đinh vít, keo dán đặc biệt Nhà bằng gốm 5 tỷ đồng: Căn nhà được xây toàn bằng gốm thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Buôl (60 tuổi, ngụ tại P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Ý tưởng về một căn nhà toàn bằng gốm đã được ông Buôl ấp ủ từ những năm 2009, nhưng do vấn đề về kinh tế, mãi đến năm 2018, ông Buôl mới thực hiện được. Nhà gốm được thi công trên mảnh đất rộng 300m2 với kinh phí lên tới gần 5 tỷ đồng. Tình yêu với gốm của ông Buôl xuất phát từ 30 năm gắn bó với nghề làm gốm đỏ. Mọi chi tiết thiết kế trong ngôi nhà đều được ông dụng tâm hoàn thành, từ bản vẽ đến các yếu tố mỹ thuật. Hàng cột gốm ngoài mái hiên cũng được ông Buôl thiết kế, trang trí theo các chủ đề quen thuộc của đất phương Nam như: nông nghiệp lúa nước, lễ hội, thời khẩn hoang… Nhà thôn quê với vườn rau 7 bậc thang trên mái: Nhà Mái Đỏ là một công trình nhà ở dành cho một cặp vợ chồng 50 tuổi tại một vùng nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ với diện tích 80m2, Nhà Mái Đỏ vẫn khéo léo thiết kế 3 khoảng sân nhỏ dưới tầng trệt và vườn rau 7 bậc thang trải dài trên mái. Do diện tích có hạn nên gia chủ không có đủ không gian trống để trồng rau ở tầng trệt. Bởi vậy, các kiến trúc sư đã sáng tạo một mô hình mới với 7 bậc thang trồng rau và 3 khoảng sân ngoài trời. Nhà trên cây độc, lạ nhất Bà Rịa - Vũng Tàu: Nằm bên bờ hồ Đá Bàng, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà trên cây kể lại câu chuyện và ước mơ thuở bé của người chủ nhà lớn tuổi. Các yếu tố nội thất, từ hệ tủ kệ, bàn ghế mộc mạc, cho đến những ô cửa phóng khoáng cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên suốt. Đến đây, ánh nắng đáp trên bề mặt những tấm tôn cũ, cường độ và góc chiếu khác nhau, cùng nhảy múa bên trong ngôi nhà. Công trình sử dụng các vật liệu được tháo dỡ từ những công trình cũ với mong muốn quá trình xây dựng không tốn quá nhiều chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Những phương án sử dụng vật liệu này dù đã được tính toán kỹ lưỡng hay vốn nương theo tự nhiên, đều mang lại những tác động tích cực lên cuộc sống của con người ở hiện tại và trong tương lai. Ngôi nhà gắn đĩa cổ: Ông Nguyễn Văn Trường ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc là một người đam mê đồ cổ, đã gắn hơn 10.000 bát, đĩa cổ, tiền cổ… lên tường nhà. Hàng ngày, ông Trường thường ở nhà để tiếp khách đến thăm ngôi nhà "độc nhất vô nhị" này. Khi không có khách ông lại đi lau từng cái bát, đĩa... >>> Xem thêm video: Xem lại khoảnh khắc căn nhà 4 tầng ở TP HCM bất ngờ đổ sập.

Tháo dỡ căn nhà bốn mặt tiền nằm giữa đường suốt nhiều năm: Ngày 25/9, ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, TP HCM cho biết quận sẽ tháo dỡ căn nhà án ngữ bốn mặt tiền trên địa bàn quận nhiều năm nay. Căn nhà số 845 Âu Cơ (quận Tân Phú, TP HCM) nằm giữa giao lộ Âu Cơ và Lũy Bán Bích - Ba Vân trở nên "độc lạ" trong mắt người đi đường vì có cả 4 mặt tiền. (Ảnh Dân Trí)

Gần 10 năm qua, kể từ năm 2014, sau khi dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) được thực hiện, căn nhà số 845 Âu Cơ vẫn án ngữ giữa giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân với diện tích khoảng 30m2, trở thành nhà 4 mặt tiền vì nằm giữa giao lộ. Hàng ngày lượng xe cộ qua lại giao lộ khá đông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc căn nhà án ngữ giữa giao lộ không chỉ che khuất tầm nhìn người đi đường mà còn khiến giao thông ùn ứ. Khu vực này sẽ được cải tạo thành vòng xoay giao thông, không để cảnh một căn nhà nằm giữa đường như 10 năm qua. Ngôi nhà 420 tấn quay 360 độ ở Bắc Giang: Căn nhà xoay có diện tích 172m2, xây trên khu đất 50 năm, rộng 10ha được ông Nguyễn Văn Lượng, 57 tuổi ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang thuê. Từ khi lên ý tưởng (năm 2009), xin được giấy phép xây dựng (năm 2012) đến khi xây xong (2016). . (Ảnh VOV) Điều đặc biệt của căn nhà này là có thể xoay tròn 360 độ, tương tự như bàn xoay và có thể điều chỉnh để nhà xoay theo mọi hướng, với tốc độ quay khác nhau, chậm nhất là 24 giờ/vòng quay. Căn nhà còn kết nối hệ thống với điện thoại thông minh để có thể xoay nhà từ xa. Vận hành ngôi nhà xoay 420 tấn chỉ cần bộ máy công suất tương đương 1 chiếc quạt, xoay trong bể nước. Hiện toàn bộ nhà đều được nổi nhờ hầm phao ngầm có đường kính 12m và hệ thống chân vịt, trục quay. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống điện nước, nước thải sẽ phải có tâm trục, đào rãnh rất sâu. (Ảnh VOV) Nhà như "hang động Ngưu Ma Vương" ở Hưng Yên: Nằm ngay sát quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên), ngôi nhà 4 tầng của anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) nổi bật bởi lối kiến trúc kỳ dị và có phần bí ẩn. Căn nhà được anh Tưởng xây dựng từ năm 2011 và kéo dài trong suốt 3 năm. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà được xây dựng theo lối nhà ống quen thuộc của người Việt, tuy nhiên cách trang trí lại có phần khác biệt. Phần ban công và mái của ngôi nhà cong vút như mái chùa. Chia sẻ về ý tưởng xây dựng căn nhà độc đáo này, anh Tưởng cho biết, bản thân là họa sĩ điêu khắc nên muốn tạo ra một tác phẩm để đời cho bản thân. Ngôi nhà được anh ấp ủ khá lâu trước khi bắt tay thực hiện. Dù tốn công xây dựng là vậy, nhưng nhiều người dân xung quanh cho biết, căn nhà vừa không đẹp lại tạo cảm giác kỳ bí, sợ hãi mỗi khi đi qua. Ngôi nhà điên ở Đà Lạt: Ngôi nhà quái dị" (Crazy House) hay biệt thự Hằng Nga rộng gần 2.000 m2, tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Đà Lạt). Chủ nhân của công trình kiến trúc này là bà Đặng Việt Nga. Bà Nga từng nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow, khi xây dựng công trình này bà mong muốn tạo ra kiến trúc có thể mang con người gần với thiên nhiên và cảnh báo về tác hại khi môi trường bị tàn phá. Công trình bao gồm nhiều tòa nhà và nhà khách, quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật... Tất cả đều được thiết kế quanh co, kỳ quặc không theo bất cứ phong cách đặc trưng nào. Từ khi xây dựng vào năm 1990, biệt thự này liên tục trở thành điểm đến gây “sốt” và được nhiều du khách đặc biệt là du khách nước ngoài ghé thăm. Công trình “kỳ quặc” này cũng lọt top các ngôi nhà độc đáo, ấn tượng thậm chí còn được bình chọn là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt du lịch Nhà trên cây kỳ dị ở Hà Nội: Được xây dựng cách đây hơn 20 năm, quần thể nhà độc đáo của nghệ sỹ Đào Anh Khánh được xây dựng trên khu đất rộng 2.000 m2 gồm 5 khu vực chính, bao gồm: 5 ngôi nhà cây, một nhà thủy cung, ba nhà vườn và một nhà sàn. “Trên thế giới đã có những ngôi nhà cây được xây dựng rất ấn tượng, nhưng tại Việt Nam thì chưa, chính vì thế tôi mong muốn mang đến cho mọi người những trải nghiệm khác biệt, được hòa mình với thiên nhiên, được tận hưởng một không gian sống mới, mở hơn, đẹp hơn và trong lành hơn”, nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói về ý tưởng của mình. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho biết, công trình là một tổ hợp nghệ thuật sắp đặt, trong đó có kiến trúc, điêu khắc, ánh sáng, âm thanh… giao hòa với thiên nhiên cây cỏ. Ảnh: Bên trong phòng của một căn nhà cây. Nhà chổng ngược: Ngôi nhà chổng ngược nằm giữa làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) là ý tưởng khởi nghiệp của anh Trần Thanh Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Xuất phát từ mong muốn phát triển du lịch dựa vào thế mạnh của làng hoa, anh Nguyên quyết định xây dựng ngôi nhà “độc nhất vô nhị” với lối kiến trúc úp ngược, thu hút cả ngàn du khách tham quan và chụp ảnh mỗi ngày. Nhà chổng ngược bắt đầu xây dựng từ tháng 6/2019 và hoàn thành vào đầu tháng 11 cùng năm với tổng chi phí gần 800 triệu đồng. Căn nhà có sức chứa hơn 50 người và được xây dựng với kết cấu chịu lực vô cùng chắc chắn. Căn nhà có tổng cộng 5 phòng, toàn bộ nội thất đều được thiết kế ngược nhờ hệ thống đinh vít, keo dán đặc biệt Nhà bằng gốm 5 tỷ đồng: Căn nhà được xây toàn bằng gốm thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Buôl (60 tuổi, ngụ tại P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Ý tưởng về một căn nhà toàn bằng gốm đã được ông Buôl ấp ủ từ những năm 2009, nhưng do vấn đề về kinh tế, mãi đến năm 2018, ông Buôl mới thực hiện được. Nhà gốm được thi công trên mảnh đất rộng 300m2 với kinh phí lên tới gần 5 tỷ đồng. Tình yêu với gốm của ông Buôl xuất phát từ 30 năm gắn bó với nghề làm gốm đỏ. Mọi chi tiết thiết kế trong ngôi nhà đều được ông dụng tâm hoàn thành, từ bản vẽ đến các yếu tố mỹ thuật. Hàng cột gốm ngoài mái hiên cũng được ông Buôl thiết kế, trang trí theo các chủ đề quen thuộc của đất phương Nam như: nông nghiệp lúa nước, lễ hội, thời khẩn hoang… Nhà thôn quê với vườn rau 7 bậc thang trên mái: Nhà Mái Đỏ là một công trình nhà ở dành cho một cặp vợ chồng 50 tuổi tại một vùng nông thôn của tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ với diện tích 80m2, Nhà Mái Đỏ vẫn khéo léo thiết kế 3 khoảng sân nhỏ dưới tầng trệt và vườn rau 7 bậc thang trải dài trên mái. Do diện tích có hạn nên gia chủ không có đủ không gian trống để trồng rau ở tầng trệt. Bởi vậy, các kiến trúc sư đã sáng tạo một mô hình mới với 7 bậc thang trồng rau và 3 khoảng sân ngoài trời. Nhà trên cây độc, lạ nhất Bà Rịa - Vũng Tàu: Nằm bên bờ hồ Đá Bàng, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà trên cây kể lại câu chuyện và ước mơ thuở bé của người chủ nhà lớn tuổi. Các yếu tố nội thất, từ hệ tủ kệ, bàn ghế mộc mạc, cho đến những ô cửa phóng khoáng cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên suốt. Đến đây, ánh nắng đáp trên bề mặt những tấm tôn cũ, cường độ và góc chiếu khác nhau, cùng nhảy múa bên trong ngôi nhà. Công trình sử dụng các vật liệu được tháo dỡ từ những công trình cũ với mong muốn quá trình xây dựng không tốn quá nhiều chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Những phương án sử dụng vật liệu này dù đã được tính toán kỹ lưỡng hay vốn nương theo tự nhiên, đều mang lại những tác động tích cực lên cuộc sống của con người ở hiện tại và trong tương lai. Ngôi nhà gắn đĩa cổ: Ông Nguyễn Văn Trường ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc là một người đam mê đồ cổ, đã gắn hơn 10.000 bát, đĩa cổ, tiền cổ… lên tường nhà. Hàng ngày, ông Trường thường ở nhà để tiếp khách đến thăm ngôi nhà "độc nhất vô nhị" này. Khi không có khách ông lại đi lau từng cái bát, đĩa... >>> Xem thêm video: Xem lại khoảnh khắc căn nhà 4 tầng ở TP HCM bất ngờ đổ sập.