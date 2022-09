Thừa Thiên Huế: Ô tô mất lái, tông vào đại lý VLXD lật ngửa

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1h sáng 7/9, xe ô tô 75A- 090.66 do anh N.H.H.S. (sinh năm1989 trú tại đường 14, Khu đô thị An Cựu City, P. An Đông, TP. Huế) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến ngã ba Cây Sen (km 843+50 Quốc lộ 1) thuộc địa phận xã Thủy Phù (TX. Hương Thủy), chiếc ô tô bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách, sau đó lao sang lề đường và tông vào Đại lý vật liệu xây dựng Hiền Châu. Cú tông mạnh đã khiến chiếc ô tô bị lật ngửa .

Chiếc ô tô mất lái tông vào dải phân cách, sau đó lao sang lề, tông vào một đại lý vật liệu xây dựng rồi lật ngửa. Ảnh: Hàn Đăng

Hệ thống cửa cuốn và nhiều vật liệu xây dựng bên trong cửa hàng Hiền Châu bị hư hại, rất may không có thương vong về người.

Tài xế ô tô và người đi cùng đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe, chuyển đến cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.