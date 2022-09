Đà Nẵng: Cận cảnh hiện trường vụ cháy ô tô và xe lao xuống cầu

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/9, ô tô 16 chỗ mang biển số Quảng Nam (92B) đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy ở trước cabin.Do gặp gió lớn và nắng nóng nên ngọn lửa đã cháy lan sang xe ô tô 16 chỗ mang biển số Đà Nẵng (43B) đang đậu ngay gần đó. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, chỉ trong khoảng 10 phút, vụ cháy đã khiến 2 chiếc ô tô 16 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 2 phương tiện bị cháy trơ khung, phần ghế, cabin, lốp bị thiêu rụi. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho hàng trăm thực khách đang ăn tiệc cưới tại đây một phen hoảng hốt. Đến chiều 4/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại cầu Khuê Đông (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) khi một chiếc ô tô mất lái, leo lên lề, tông vào lan can rồi lao xuống vực dưới chân cầu. Các nhân chứng cho biết, tài xế là một phụ nữ 44 tuổi điều khiển ô tô loại 5 chỗ chở theo con gái chạy trên đường Võ Chí Công theo hướng từ trung tâm TP Đà Nẵng đi Quảng Nam. Vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con tài xế bị thương nặng ở vùng đầu, kẹt trong xe, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Chiếc ô tô bị biến dạng, túi khí đã bung. Tại hiện trường, kính ô tô nứt vỡ tung té khắp nơi. Phần thân và sau xe hư hỏng nặng. Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy: (Nguồn: THĐT)

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/9, ô tô 16 chỗ mang biển số Quảng Nam (92B) đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy ở trước cabin. Do gặp gió lớn và nắng nóng nên ngọn lửa đã cháy lan sang xe ô tô 16 chỗ mang biển số Đà Nẵng (43B) đang đậu ngay gần đó. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, chỉ trong khoảng 10 phút, vụ cháy đã khiến 2 chiếc ô tô 16 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 2 phương tiện bị cháy trơ khung, phần ghế, cabin, lốp bị thiêu rụi. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Vụ hỏa hoạn đã khiến cho hàng trăm thực khách đang ăn tiệc cưới tại đây một phen hoảng hốt. Đến chiều 4/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại cầu Khuê Đông (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) khi một chiếc ô tô mất lái, leo lên lề, tông vào lan can rồi lao xuống vực dưới chân cầu. Các nhân chứng cho biết, tài xế là một phụ nữ 44 tuổi điều khiển ô tô loại 5 chỗ chở theo con gái chạy trên đường Võ Chí Công theo hướng từ trung tâm TP Đà Nẵng đi Quảng Nam. Vụ tai nạn đã khiến hai mẹ con tài xế bị thương nặng ở vùng đầu, kẹt trong xe, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Chiếc ô tô bị biến dạng, túi khí đã bung. Tại hiện trường, kính ô tô nứt vỡ tung té khắp nơi. Phần thân và sau xe hư hỏng nặng. Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy: (Nguồn: THĐT)